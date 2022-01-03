Неудачное преображение: Ходченкова превратилась в Ивлееву

Актриса Светлана Ходченкова отметила Новый год в необычном образе.

Накануне знаменитости показали своим поклонникам множество снимков, рассказали, как встретили 2022-ый. В частности, Светлана Ходченкова поделилась с подписчиками инстаграм-аккаунта фотографиями своего необычного образа. Провести новогоднюю ночь актриса предпочла в ослепительном комбинезоне. Звезда российского кино также нацепила синий парик, который сделал ее неузнаваемой.

Интернет-пользователи не сразу поняли, чьи снимки рассматривают. Некоторые приняли знаменитую актрису за телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву, известную экспериментами с образами. Напомним, когда-то Настя поразила фанатов, покрасив волосы в розовый цвет.

И если одни сочли новогодний образ Ходченковой неудачным (потому что артистка не похожа на себя), другие, напротив, одарили ее комплиментами. "Принцесса", "Хороша на все 100", "Сказочно красива", "Великолепна в любом наряде", – прокомментировали снимки поклонники Светланы.

Светлана Ходченкова – одна из успешных российский актрис. В ее фильмографии порядка 100 картин. Артистка покорила даже Голливуд. В 2013 году состоялась премьера фильма "Росомаха: Бессмертный", в котором россиянка сыграла одну из главных ролей.