Расставившая ноги Ходченкова вызвала ажиотаж почерневшей промежностью

38-летняя актриса поделилась в своем инстаграм-аккаунте кадрами с тренировки. Большинство подписчиков восхищаются умениями знаменитости, но есть и те, которые считают снимки артистки провокационными.
Светлана Ходченкова тренирует мышцы на пилоне и добилась в этом прекрасных результатов. На сей раз она опубликовала фото, на которых предстала в ботфортах на высоких шпильках. При этом блондинка раскорячилась на шесте в очень откровенной позе.
Благодаря широко расставленным ногам поклонники смогли оценить отличную растяжку звезд театра и кино. Также внимательные фолловеры заметили, промежность актриса, надевшей велосипедки, стала выглядеть почерневшей из-за цвета ткани и освещения.
Фанаты осыпали Светлану Ходченкову комплиментами. Они отметили, что артистка является для них мотиватором. "Фантастическая", "Красивая", "Шикарная", – высказались восхищенные россияне.
Отметим, что Светлану Ходченкову часто называют одной из самых красивых актрис российского кинематографа. В карьерной копилке у нее боле ста работ в кино и на телевидении. Светлана Ходченкова активно снимается и ведет соцсети.