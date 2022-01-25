Кожа да кости: бесстыжая Ходченкова сбросила лифчик на пляже

39-летняя Светлана Ходченкова регулярно оголяется. Интимные фото звезды будоражат народ.

В фильме "Благословите женщину" Светлана Ходченкова показала образ простой девушки с естественной внешностью и богатым внутренним миром. Зрители поверили в эту историю и признали актрису образцом женской красоты, но она изменила себя до неузнаваемости. Русская краса с пышными формами превратилась в худосочную модель.

От прежней Светланы Ходченковой не осталось и следа. Теперь она — светская львица с ярким макияжем и развратными снимками. Все чаще знаменитость предстает перед камерой с оголенным телом, от которого остались кожа да кости. Люди старшего поколения считают это бесстыдным и сожалеют, качая головой.

Однако звезду совсем не заботит чужое мнение. Она уверена в своей привлекательности и продолжает шокировать публику интимными кадрами. Так, недавно Светлана Ходченкова сбросила лифчик на пляже и показала его в инстаграм-аккаунте.





Напомним, помимо профессиональной деятельности, артистка увлекается соблазнительными танцами. Знаменитость извивается возле шеста, раздвигая длинные ноги. Народ ахнул, когда увидел, как звезда фильма "Благословите женщину" освоила элементы стриптиза.



Сейчас Светлана Ходченкова не замужем, но состоит в романтических отношениях. Ей приписывают связь с бизнесменом Павлом Манченко.