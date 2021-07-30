"Не верится": Народ ахнул от вида гнущейся у шеста Ходченковой

Пикантное увлечение Светланы Ходченковой дало невообразимый результат.

Постройневшая Светлана Ходченкова активно занимается саморазвитием и не дает себе праздно расслабляться. Звезда регулярно посещает тренировки по стрип-пластике и охотно извивается у шеста. Это потрясающе сказывается не только на фигуре женщины, но и на реакции ее поклонников. Некоторые до сих пор с трудом осознают, что пышная дама с благородной славянской внешностью превратилась в исхудавшую секс-бомбу, которая изгибается на пилоне.

Артистка поделилась в "Инстаграм" кадрами, где она предстала рядом с приспособлением для эротичных танцев. Эффектная блондинка соблазнительно раздвинула ноги, хватаясь за шест. При этом на актрисе были надеты экстравагантные туфли на мощной платформе и высоченном каблуке. Некоторые пользователи Сети в шоке признались, что не совсем не узнают на фото потрясающую актрису из фильма "Благословите женщину".

Светлана Ходченкова снялась в множестве достойных и масштабных картин, но роль простой русской красавицы в давнем кино Станислава Говорухина многие считают самой удачной в карьере артистки. "Не верится, что это Вера из "Благословите женщину!"", "Светочка, солнце, радуй нас. Мы помним твою роль в "Благословите женщину". Роковая роль", — написали кинозвезде фанаты.

