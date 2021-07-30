Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Пятница
30 июля
Лента новостей
20:41
Дзюдоист Башаев взял бронзу на токийской Олимпиаде
20:32
Шпажисты из России выиграли серебро Олимпийских игр в Токио
20:28
"Детский говнизм": у оставшейся без мужа Собчак начались проблемы с воспитанием сына
20:11
Новый роман? В Сеть просочился снимок Бузовой с таинственным ухажером
20:09
В Подмосковье сотрудники ФСБ поймали мужчину с самодельным оружием
19:43
В Кузбассе пьяные мужчины выбросили с восьмого этажа друга с ВИЧ
19:32
Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!
19:25
В Подмосковье житель Балашихи скончался во время покоса травы
19:17
"Не верится": Народ ахнул от вида гнущейся у шеста Ходченковой
19:13
"На Украине знают, что нагрешили": экономист Колташов об обстановке транзита российского газа
18:37
"Дай бог всем такого гея!": Федункив откровенно о новом муже-итальянце
18:25
"Меня ничего не держит": экс-возлюбленный о связи с Бородиной после ее развода с Омаровым
17:48
После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим
17:47
Угоревшая без мужика Асмус показала набухшие соски: Дети смотрят
17:43
Елена Яковлева стесняется пупырчатого от уколов лица
17:39
Эксперт Оленченко объяснил эмоциональное заявление Лукашенко о размещении российских ВС
17:03
Крутой публично признал своего внебрачного наследника
16:57
Яковлева раскатала Проклову после скандальных откровений о секс-насилии
16:57
Истек срок давности: Мэрилин Мэнсон ответил обвинившей его в изнасиловании звезде "Игры престолов"
16:31
Басков унес с чужого дня рождения подарок за миллион долларов
15:49
Какое там УДО! В деле Ефремова появилась еще одна смерть
15:49
Пострадавший балерун сделал признание после избиения у гей-клуба "Голубая устрица"
15:49
Известный режиссер влез в скандал с Ахеджаковой: Идите в другие театры
15:48
Парализованная мать звезды "Марша Турецкого" больше недели пролежала с телом сына
15:36
Раскрыт постыдный секрет Бузовой: Большие деньги
15:28
Проклятый коронавирус: любимого композитора Толкуновой похоронят рядом с Фриске
15:19
60-летний Джордж Клуни и его 43-летняя жена станут родителями: Опять двойня
15:02
Юлия Куварзина из "Ворониных" раскрыла причины развода
14:44
Подруга шокировала россиян интимным фото с Цискаридзе
14:44
Зеленский может стать участником киевского гей-парада
14:38
"Это же терроризм": Ахеджакова высказалась о жутком скандале
14:28
Истощенная Чехова рассказала о важных переменах: научилась молиться
14:18
Появились свежие данные о состоянии госпитализированного Стеклова из "Кадетства"
14:17
Россияне назвали запретные темы для шуток
14:08
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:03
"Меня смешают с грязью": юная пловчиха Чикунова взвыла после травли
14:00
Россиянка пожаловалась Путину из-за отобранного на работе стула
13:53
Россиян призвали быть готовыми к эвакуации из Турции
13:44
"Перестал есть и пить": Михайлов отвез угасающего сына в церковь вместо больницы
13:43
Сияющую Каменских заподозрили в беременности: Ждем пол
13:38
Жена Озчивита из "Великолепного века" избавилась от жаждущей с ним встречи Бородиной
13:31
Меладзе отвалил за новое семейное гнездышко сотни миллионов рублей
13:31
СМИ: В России от коронавируса умер двухмесячный младенец
13:26
Российские ученые хотят создать лекарство от псориаза из "кошмара дачников"
12:49
"Много нажито болячек": Лепс откровенно о последствиях разгульного образа жизни
12:46
Тело актера "Марша Турецкого" неделю пролежало в квартире
12:42
Траур в люкс-формате: открытие памятника собачке Кравец превратила в гламурную вечеринку звезд
12:24
Тихановская: Байден обещал давить на Лукашенко
12:24
Напугавшая народ директор МакSим нашла оправдание
12:24
У "Норникеля" снова авария: на руднике погиб рабочий
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Это было ошибкой: покинувшая Белоруссию Тихановская раскаялась в содеянном
"Миллиона три минимум": безутешная Кравец заказала памятник по цене квартиры для своей крошки
Произошла утечка: названо настоящее имя матери ребенка Лукашенко
"Вера, остановись!": Брежнева крупно сняла свою виляющую промежность
"Совсем с катух слетела": рыдающая Бузова устроила сцену на глазах у толпы
Сделано заявление о появлении Бузовой на Олимпиаде в Токио
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Не верится": Народ ахнул от вида гнущейся у шеста Ходченковой

"Не верится": Народ ахнул от вида гнущейся у шеста Ходченковой

Пикантное увлечение Светланы Ходченковой дало невообразимый результат.
прочитано 412 раз

Постройневшая Светлана Ходченкова активно занимается саморазвитием и не дает себе праздно расслабляться. Звезда регулярно посещает тренировки по стрип-пластике и охотно извивается у шеста. Это потрясающе сказывается не только на фигуре женщины, но и на реакции ее поклонников. Некоторые до сих пор с трудом осознают, что пышная дама с благородной славянской внешностью превратилась в исхудавшую секс-бомбу, которая изгибается на пилоне.

ПО ТЕМЕ

"Настоящая муза": оголившая ягодицы Ходченкова довела народ до экстаза

 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

Артистка поделилась в "Инстаграм" кадрами, где она предстала рядом с приспособлением для эротичных танцев. Эффектная блондинка соблазнительно раздвинула ноги, хватаясь за шест. При этом на актрисе были надеты экстравагантные туфли на мощной платформе и высоченном каблуке. Некоторые пользователи Сети в шоке признались, что не совсем не узнают на фото потрясающую актрису из фильма "Благословите женщину".


Светлана Ходченкова снялась в множестве достойных и масштабных картин, но роль простой русской красавицы в давнем кино Станислава Говорухина многие считают самой удачной в карьере артистки. "Не верится, что это Вера из "Благословите женщину!"", "Светочка, солнце, радуй нас. Мы помним твою роль в "Благословите женщину". Роковая роль", — написали кинозвезде фанаты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 19:17 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Басков унес с чужого дня рождения подарок за миллион долларов

Ведущий похвастался
Шоу-бизнес

Траур в люкс-формате: открытие памятника собачке Кравец превратила в гламурную вечеринку звезд

Будут все!
Шоу-бизнес

Куда смотрит налоговая? Лазарев попал в скандал из-за билетов на концерт по 90 тысяч

Нужно проверить источник доходов

Шоу-бизнес

Угоревшая без мужика Асмус показала набухшие соски: Дети смотрят

Актриса шокировала народ

Гороскоп

Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+