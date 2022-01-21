Развод с Яглычем, отмененная свадьбы и крах брака Слепакова: главные тайны Светланы Ходченковой

Что известно о личной жизни Светланы Ходченковой.

21 января день рождения празднует Светлана Ходченкова. Одной из самых успешных и привлекательных артисток отечественного экрана исполнилось 39 лет.

Аккурат перед днем рождения красавица-блондинка снялась для обложки февральского номера журнала Tatler. Светлана позировала фотографам издания полуобнаженной, демонстрируя плоский живот и длинные стройные ноги, перед которыми мало кто может устоять. Надо сказать, что красотой Светланы Ходченковой в свое время восхищался известный режиссер Станислав Говорухин. Кинематографист осыпал тогда еще начинающую актрису комплиментами и даже снял ее своем фильме "Благословите женщину", подарив ей тем самым путевку на большие экраны. Правда, иногда Станислав Сергеевич говорил о Светлане немного обидные вещи, например, мог сказать, что она "органична, как собака".

Ходченкова никогда не испытывала недостатка в мужском внимании. В 22 года актриса выскочила замуж за коллегу по цеху Владимира Яглыча. Молодые люди знали друг друга со времен студенчества – оба учились в Театральном институте имени Бориса Щукина. Брак Светланы и Владимира не был счастливым. Из-за плотного рабочего графика супруги подолгу не виделись, а в редкие совместные моменты скандалили. Ходят слухи, что Яглыч не мог перенести карьерных успехов Ходченковой. Дескать, ссоры супругов порой заканчивались рукоприкладством. В середине 2010 года артисты подали на развод.

Через несколько месяцев после расторжения брака Светлана Ходченкова сошлась с бизнесменом Георгием Петришиным. В этот роман никто не верил – предприниматель имел репутацию казановы. К большому удивлению для сплетников четырехлетние отношения Светланы и Георгия вылились в помолвку. Впрочем, проходив в статусе невесты целый год Ходченкова так и не стала женой. Артистка бросила избранника. Точные причины расставания знаменитости и бизнесмена так и остались тайной.

Потом звезде кино и сериалов приписывали роман с Кириллом Маслиевым и Дмитрием Малашенко. Поговаривали, что Ходченкова давала второй шанс Петришину, но у них ничего не вышло. На слухи Светлана не реагировала. После скандала из-за отмененной свадьбы знаменитость перестала как-либо посвящать общественность в детали личной жизни. Отмалчивалась звезда даже в тот момент, когда ее называли любовницей комика и продюсера Семена Слепакова. Артистка, как утверждали сплетники, соблазнила юмориста в период съемок сериала "Домашний арест". Ходченкову до сих пор подозревают в крахе брака Слепакова, но она все отрицает.

Сегодня сердце Светланы Ходченковой вновь несвободно. Артистке приписывают интрижку с предпринимателем Павлом Манченко. По данным СМИ, в середине 2021 года актриса и бизнесмен вместе отдыхали на Мальдивах, арендовав виллу на двоих. Ходченкова тем временем имя избранника не называет, однако признает, что рядом с ней теперь есть любимый человек.