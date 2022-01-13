Измученная раком Яковлева вышла на связь: Произошло то, что никто не ожидал

По словам звезды, в последнее время она находилась в онкоцентрах. Сначала она лежала в Северной столице, а на днях перебралась в московскую клинику. Здесь дочь Елизавета нашла для нее профессионального нейрохирурга, который сделал артистке операцию по удалению опухоли.
Вмешательство прошло успешно, и теперь Александре Яковлевой предстоит трехмесячная реабилитация. Знаменитость подчеркнула, что это была первая операция в ее жизни. "Со мной произошло то, что никто не ожидал", – поделилась актриса.
Все это время звезду театра и кино поддерживала наследница. Она и сейчас регулярно навещает ее в больнице, помогая, чем возможно. Пока Александра Яковлева говорит с трудом. Она отметила, что в настоящее время чувствует себя хорошо, а вот до операции ей было очень плохо. У артистки началась жуткая депрессия.
О выписке знаменитости пока речи не идет. В программу по восстановлению ее здоровья входят хорошие сон, питание и воздух. Актрисе надо как можно больше отдыхать. Также Александра Яковлева поведала, что многие врачи сомневались, что она сможет пережить лечение. Ей пришлось пройти 15 химиотерапий.
Артистка призналась, что выживать ей помогает семья и мечта. Дело в том, что она хочет снять фильм, посвященный 800-летию Александра Невского. Главной бедой онкобольных, по мнению Александры Яковлевой, является отсутствие психологической поддержки на государственном уровне – например, в специальных реабилитационных центрах.
Напомним, актриса объявила о том, что больна раком груди четвертой степени, в 2019 году. После этого она стала очень редко появляться в соцсетях.