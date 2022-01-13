Измученная раком Яковлева вышла на связь: Произошло то, что никто не ожидал

64-летняя Александра Яковлева уже четыре года борется с онкологией. Актриса на четыре месяца пропала с радаров, из-за чего ее поклонники забили тревогу. Теперь она наконец-то рассказала о своем состоянии и о том, что это время происходило в ее жизни.

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