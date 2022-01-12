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Шоу-бизнес
Вот и все: Сраженная раком Яковлева оставила слезную просьбу

Вот и все: Сраженная раком Яковлева оставила слезную просьбу

Российская артистка Александра Яковлева давно пропала с радаров. Онкология заставила ее уйти в тень.
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От талантливой кинодивы и упорного политика Александры Яковлевой вестей нет уже более двух месяцев. Поклонники потеряли с ней связь. В личном блоге звезда не размещает ничего нового. Последнее, что от нее осталось — слезная просьба о простом и насущном.

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Несколько лет назад у знаменитости диагностировали рак груди четвертой стадии. Смертельный недуг оказался роковым звеном в цепочке неудач женщины. В комментариях к последней публикации в профиле "Инстаграм" актриса сообщала, что находится в медицинском учреждении, где лечат больных раком. Эта запись появилась осенью 2021 года.

"Что привезти, чем помочь?" — обращалась к звезде петербурженка Тамара Солтан. Онкобольная Александра Яковлева изъявила обыденное желание — поесть шоколадного мороженого. Она настойчиво попросила передать ей в больницу этот сладкий десерт, который так любят маленькие дети.

Вот и все, о дальнейшем развитии событий история умалчивает. Поклонники изредка оставляют звезде вопросы о ее состоянии, но они остаются без ответов. На фан-страничке звезды в "Инстаграм" по-прежнему размещают снимки, где Александра Яковлева молодая, красивая и еще не познавшая муки неизлечимых опухолей. Остается лишь надежда на то, что артистка встанет на ноги и еще успеет поймать счастье за хвост.


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Кадр из фильма "Светлая личность"
Автор: 12 января 2022, 17:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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