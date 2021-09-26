"Как нужно себя беречь": последнее сообщение Яковлевой после химиотерапии

В 2019 году актриса Александра Яковлева рассказала, что борется с онкологией. Она была подавлена новостью о том, что ей осталось жить совсем мало. Артистка объявила, что сыграет свой последний спектакль и уйдет со сцены. Поклонники были ошаашены этой информацией, а коллеги по цеху поддерживали Яковлеву.
К счастью, она смогла собраться и пройти лечение. После курса химиотерапии врачи заметили значительные улучшения со здоровьем. Знаменитость вновь начала жить полноценной жизнью и вернулась к работе.
Сейчас героиня фильма "Экипаж" переехала в Калининград. Там артистка театра занимается общественной работой и помогает людям. Она говорит, что чувствует, как у нее открылось второе дыхание.
На радость поклонников актриса ведет свой аккаунт в "Инстаграме", где рассказывает о жизни и самочувствии. Фанаты поддерживают ее и с нетерпением ждут новых постов. К сожалению, последний раз она писала пост целый месяц назад. Своим текстом она дала понять, что все еще переживает за свое здоровье.
"Каждый день прошу Бога дать мне сил и здоровья. Как прекрасна жизнь!!! Как с малых лет нужно жить, сохраняя то, что судьба дала каждому человеку при рождении. Как нужно себя беречь", – взбодрила Александа Яковлева своих фолловеров.
Напомним, что многие россияне знают актису не только по ролям в спектаклях, но и по фильмам, в которых она принимала участие. Самой известной картиной, конечно, является "Человек с бульвара Капуцинов". Еще Яковлева снялась в "Чародеях".
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