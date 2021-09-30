Истощенная Екатерина Семенова шокировала россиян

Екатерина Семенова приняла участие в фестивале кино и театра "Амурская осень". Актриса сыграла в спектакле про Фаину Раневскую.



Артистка блестяще сыграла в постановке Любовь Орлову. Во время ужина гости мероприятия поразились тому, насколько сильно сбросила вес знаменитость. В глаза сразу бросаются худые руки Екатерины Семеновой.

Председатель театрального жюри, режиссер Николай Коляда отметила, что судьи посмотрели 12 антрепризных спектаклей. Спецприз достался актрисе Светлане Коркошко, которая исполнила главную роль в спектакле "Фаина. Птица, парящая в клетке".

Примечательно, что летом этого года Екатерина Семенова делилась своим опытом похудения, который чуть не стоил ей жизни. Звезда театра и кино еще в студенческие годы скинула 16 килограммов и стала весить всего 44 килограмма. Дело в том, что все вокруг говорили. что актрисы должны быть худыми.

Как писали "Дни.ру", Екатерина Семенова прислушалась к словам окружающих и перестала есть. Когда мать увидела девушку после отдыха, то не смогла сдержать слез жалости. Затем будущая знаменитость взяла себя в руки и обратилась к врачу. Со временем она набрала килограммы. Но теперь, судя по ее внешнему виду, снова стала ограничивать себя в приеме пищи.