Экс-супруга звезды сериала "Две судьбы" нашли мертвым

Бывшего мужа Екатерины Семеновой обнаружили мертвым в собственной машине. Ему было 62 года.

Кирилла Сигала нашла мертвым его 61-летняя сестра. Экс-супруг Екатерины Семеновой находился в автомобиле марки Volkswagen. Тело отвезли в морг, там проходит вскрытие. По какой причине скончался Сигал, правоохранительным органам предстоит выяснить.

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Кирилл несколько лет назад вышел из тюрьмы. Мужчина отбывал наказание за финансовые махинации. На свободе бывший избранник Семеновой вел спокойный образ жизни, не контактировал со звездными друзьями.

Напомним, что Сигал был бизнесменом. С Екатериной Семеновой он состоял в браке три года. Кирилл стал первым, за кого актриса вышла замуж. У экс-супругов есть дочь Мария. Она родилась в 1997 году.

Екатерина рассказывала, что с Кириллом они не сошлись характерами. Ему нравилось сидеть дома, а актриса предпочитала куда-то ездить, изучать что-то новое. Ничего плохого о бывшем избраннике она не говорила.

Кстати, Мария пошла по стопам матери. Она приняла участие в съемках сериалов "Две судьбы" и "Склифосовский".