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Шоу-бизнес
Ставшего режиссером года Козловского затоптали за самолюбование

Ставшего режиссером года Козловского затоптали за самолюбование

Режиссера Данилу Козловского спустили с небес на землю за его картину "Чернобыль".
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Казалось бы, о трагедии 1986 года на чернобыльской АЭС уже все написано, снято и сказано. Но люди продолжают обсасывать тему и делать на этом свою карьеру. Совсем недавно мир увидел ленту компании НВО об этом событии. Не прошло и двух лет, как в России вышел подобный фильм под тем же названием и все с той же сюжетной линией, которая уже до боли всем знакома. Режиссером стал Данила Козловский.

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 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) опубликовал обзор на российский фильм "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского. Блогер уверен, что картина собирает хайп на популярности ленты НВО и трагедии в Припяти 1986 года.

Что касается актера и режиссера картины Данилы Козловского, то его блогер просто затоптал морально за самолюбование и эгоизм.

Баженов считает, что выпячивание фигуры самого Козловского в ленте стало главным в "Чернобыле", а сюжет самой картины ушел на второй план.

"События, показанные в фильме, могут происходить где угодно: хоть на космической станции, хоть на Саяно-Шушенской ГЭС. Главное, что на экране был он [Козловский] — и героически геройствовал", — заявил Баженов.

Блогер добавил, что фильм стал полон абсурда и-за того, что создатели многое додумали сами. Также не понравилось критику обилие современных словечек в диалогах героев и вообще их поведение и антураж сцен. Мол, музыка в картине Козловского была написана уже посе катастрофы, а обои у Ольги Савостиной и вовсе купили в "Леруа Мерлен". Все это обесценивало ленту.

В целом блогер назвал ленту Данилы Козловского неинтересной и созданной не как кино в память о ликвидаторах катастрофы, а как ответ вселенным Marvel и DC.

Напомним, по версии журнала GQ, Данила Козловский стал режиссером года.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2021, 15:01 Источник: BadComedian • Требует проверки
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