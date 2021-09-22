Ставшего режиссером года Козловского затоптали за самолюбование

Режиссера Данилу Козловского спустили с небес на землю за его картину "Чернобыль".

Казалось бы, о трагедии 1986 года на чернобыльской АЭС уже все написано, снято и сказано. Но люди продолжают обсасывать тему и делать на этом свою карьеру. Совсем недавно мир увидел ленту компании НВО об этом событии. Не прошло и двух лет, как в России вышел подобный фильм под тем же названием и все с той же сюжетной линией, которая уже до боли всем знакома. Режиссером стал Данила Козловский.

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) опубликовал обзор на российский фильм "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского. Блогер уверен, что картина собирает хайп на популярности ленты НВО и трагедии в Припяти 1986 года.

Что касается актера и режиссера картины Данилы Козловского, то его блогер просто затоптал морально за самолюбование и эгоизм.

Баженов считает, что выпячивание фигуры самого Козловского в ленте стало главным в "Чернобыле", а сюжет самой картины ушел на второй план.

"События, показанные в фильме, могут происходить где угодно: хоть на космической станции, хоть на Саяно-Шушенской ГЭС. Главное, что на экране был он [Козловский] — и героически геройствовал", — заявил Баженов.

Блогер добавил, что фильм стал полон абсурда и-за того, что создатели многое додумали сами. Также не понравилось критику обилие современных словечек в диалогах героев и вообще их поведение и антураж сцен. Мол, музыка в картине Козловского была написана уже посе катастрофы, а обои у Ольги Савостиной и вовсе купили в "Леруа Мерлен". Все это обесценивало ленту.

В целом блогер назвал ленту Данилы Козловского неинтересной и созданной не как кино в память о ликвидаторах катастрофы, а как ответ вселенным Marvel и DC.

Напомним, по версии журнала GQ, Данила Козловский стал режиссером года.