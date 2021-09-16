Чадов о другой жизни после 40: То же самое происходит с Козловским и Плетневым

Алексей Чадов пожаловался на отсутствие главных ролей.

2 сентября Алексею Чадову исполнилось 40 лет. Отмечать громко день рождения артист не стал. Алексей признается, что устал от шумных мероприятий. С возрастом знаменитость поняла, что время надо беречь и использовать рационально. Такой подход к жизни, как считает звезда, открывает перед человеком массу возможностей.

В 2020 году у Алексея Чадова было стазу три премьеры: сериалы "Игра на выживание", "Аванпост" и "Московский роман". В этом, 2021 году, свет увидят еще несколько проектов с участием актера. Между тем Чадов говорит, что после 35 лет становится все сложнее получать главные роли в кино для проката.

В России, в отличии от Голливуда, публика не приучена к возрастным героям. Отечественные фильмы ориентированы на молодую аудиторию, так как именно молодежь ходит в кинотеатры сейчас. Кроме того, менее опытные актеры работают за небольшой гонорар, что, естественно, нравится продюсерам.

"К 40 годам начинается другая жизнь", – сказал Алексей Чадов в свежем интервью.

Разменявшие пятый десяток актеры, лишившись главных ролей, начинают активно гастролировать с театром, снимаются в сериалах, уходят в продюсирование или режиссуру. "Думаю, то же самое происходит с Данилой Козловским, с Кириллом Плетневым", – рассуждает Алексей Чадов.

Недавно Чадов снял дебютную ленту "Своя война". В картине знаменитость выступила также сценаристом и сыграла одну из главных ролей. По словам артиста, фильм он посвятил своему учителю – Алексею Балабанову.

Чадов понимает, что его, скорее всего, будут сравнивать с Балабановым. Артист считает, что проводить параллели между начинающим режиссером и великим деятелем кино – это в корне неверно. По словам Алексея, в нашей стране не принято говорить о плюсах того или иного явления, внимание заострено только на минусах. Критика знаменитость не пугает. Чадов лишен иллюзий и хорошо видит собственные недостатки.

"Меня необязательно в них тыкать носом — всегда знаю, где я слаб", – отметил актер.