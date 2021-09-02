"Бьется в конвульсиях": Цымбалюк-Романовская поплатилась за "старческий фаллос" Джигарханяна

Страстный роман сексапильной блондинки и пожилого артиста стал одним из самых трагичных за последние годы. Виталина Цымбалюк-Романовская уже много лет не может отмыться от грязи, которой ее облили ненавистники. Женщина не вызывает у людей доверия. Даже бывший жених пианистки Прохор Шаляпин уверен, что она "оприходовала старика" из корыстных целей и лицемерно скрыла это народа. Армен Джигарханян незадолго до смерти не хотел даже вспоминать про экс-возлюбленную.
Читатели "Дни.ру" выразили отношение к пианистке в комментариях на сайте. Практически в один голос они заявили, что Виталина Цымбалюк-Романовская непорядочный человек. "Гадкая баба Ц. получила столько ненависти и презрения, которых хватит на три жизни закоренелому преступнику", "Цы бьется в конвульсиях", "Побитая и оплеванная всеми певичка на отшибе жизни. Там ей и место", — написали пользователи Сети.
Один из участников дискуссии выплеснул накипевшие эмоции в стихотворных строках.
"Джига и Цыба – красивая пара:
Старый ишaк и oблeзлая шмapa.
Дедушка в плaвкax, дивчинa в бикини,
Старческий фaллoc во влaжнoй вaгинe... " — выразился анонимный комментатор.
Репутация Виталины Цымбалюк-Романовской безнадежно испорчена. За интимную связь с Арменом Джигарханяном она заплатила слишком дорогой монетой.
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