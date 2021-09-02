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Шоу-бизнес
"Бьется в конвульсиях": Цымбалюк-Романовская поплатилась за "старческий фаллос" Джигарханяна

"Бьется в конвульсиях": Цымбалюк-Романовская поплатилась за "старческий фаллос" Джигарханяна

Союз пианистки и актера привел к жутким последствиям. Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян на повестке дня.
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Страстный роман сексапильной блондинки и пожилого артиста стал одним из самых трагичных за последние годы. Виталина Цымбалюк-Романовская уже много лет не может отмыться от грязи, которой ее облили ненавистники. Женщина не вызывает у людей доверия. Даже бывший жених пианистки Прохор Шаляпин уверен, что она "оприходовала старика" из корыстных целей и лицемерно скрыла это народа. Армен Джигарханян незадолго до смерти не хотел даже вспоминать про экс-возлюбленную.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Читатели "Дни.ру" выразили отношение к пианистке в комментариях на сайте. Практически в один голос они заявили, что Виталина Цымбалюк-Романовская непорядочный человек. "Гадкая баба Ц. получила столько ненависти и презрения, которых хватит на три жизни закоренелому преступнику", "Цы бьется в конвульсиях", "Побитая и оплеванная всеми певичка на отшибе жизни. Там ей и место", — написали пользователи Сети.

Один из участников дискуссии выплеснул накипевшие эмоции в стихотворных строках.

"Джига и Цыба – красивая пара:

Старый ишaк и oблeзлая шмapa.

Дедушка в плaвкax, дивчинa в бикини,

Старческий фaллoc во влaжнoй вaгинe... " — выразился анонимный комментатор.

Репутация Виталины Цымбалюк-Романовской безнадежно испорчена. За интимную связь с Арменом Джигарханяном она заплатила слишком дорогой монетой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: www.instagram.com / vitalinaromanovskaya
Автор: 2 сентября 2021, 18:36 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

комментарии

Ответить:

..ъ
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а уж проше\андрюше рассуждать кто кого оприходовал,вааще не положено.он сам то и дело оприходывает то одну престарелую,то другую,сейчас окучил миллионершу американскую,прямо, без миллионов, она ему нужна была бы,но хоть здесь исключение по возрасту сделал,ей всего 42,но зато миллионов до хрена,а пианистку эту терпеть не могу,вызывает неприятное впечатление.
Гость847244
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Какая из Цымбалюк певица? Петь как она стыдно даже в собственном туалете или в ванной с гееватым альфонсом на контракте.
Гость839783
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Да был ли там интим? Дяденька за 70 с диабетом и после инсульта и совершенно асексуальное существо формально женского пола ) Тоже хочу, чтобы меня в статье процитировали ) Фелииикс! !!!! (глядя большими глазами, как кот из Шрека)
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