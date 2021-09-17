"Страшная такая": Морщинистая Кудрявцева взвыла из-за лица

Теледива Лера Кудрявцева записала домашнее видео. Она спрятала облик под маской.

Звездная блондинка Лера Кудрявцева часто подрывает здоровье, но по-прежнему не утрачивает красоту. Как и много лет назад, светская львица уверенно следит за фигурой, сверкает белокурыми локонами без седых волосков и наносит яркий макияж. Однако возраст нещадно сказывается на внешности ведущей, морщины перестали быть единичными. Лера Кудрявцева уже не в силах появляться в "Инстаграм" без специальных масок-фильтров, которые делают лицо кукольным и сглаживают недостатки кожи.

Недавно знаменитость сняла видео для инстаграм-истории прямо в кровати. Теледива не стала лукавить и честно призналась, что скрыла лицо под маской. Лера Кудрявцева наложила фильтр для того, чтобы уберечься от массовой критики, ведь в реальности она выглядит не идеально.

Очевидно, что 50-летнюю женщину сломили комплексы. Рассуждая на тему своей внешности, она поделилась с поклонниками песней "Ну что ж ты страшная такая". Не исключено, что Лера Кудрявцева рассчитывала таким образом получить комплименты.

Напомним, светская львица сообщила о здоровье своей матери, которая перенесла инсульт в прошлом году. Женщине пока не удалось полноценно восстановиться. "Ходит хорошо, а вот рука не желает работать", — сообщила Лера Кудрявцева.