Кольцо с огромным бриллиантом: Бритни Спирс сообщила о помолвке

Несколько часов назад мир облетела неожиданная новость. Бритни Спирс сделал предложение ее возлюбленный, Сэм Асгари.

Певица опубликовала трогательное видео. На кадрах она продемонстрировала поклонникам не только себя и жениха, но и кольцо с внушительным бриллиантом. Поклонники тут же начали гадать, какую сумму мужчина потратил на элитное украшение, а знаменитость призналась, что пока сама не верит в то, что произошло. Судя по публикации, звезда сказала свое третье "да".

Известно, что Сэм Асгари был рядом с Бритни Спирс долгое время и поддерживал ее в конфликте с отцом. Ранее артистка заявила в суде, что опекун запрещает ей выходить замуж и рожать детей, несмотря на то, что она мечтает именно о семье. Что именно изменилось сейчас – пока не совсем понятно. Видимо, после громкого скандала исполнительница все-таки получила право распоряжаться своей личной жизнью самостоятельно.

Детали события пока остаются загадкой, передает телеканал "360". Для звезды этот брак станет третьим. Многие поклонники надеются лишь на то, что этот союз будет счастливым для кумира. Напомним, первый брак Бритни завершился разводом через несколько дней, а после второго у нее начались серьезные проблемы с запрещенными веществами.

Пользователи Сети полагают, что теперь Бритни Спирс, наконец, обрела ту свободу, за которую все боролись. "Бритни свободна", "Будьте счастливы, лучшие", "Вы самые", "Я плачу! Верила до конца", "Лучшие! Береги ее", "Вот это бриллиант! Он правда любит ее", "Королева будет самой красивой невестой", – прокомментировали подписчики.

