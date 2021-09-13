Придется делать операцию: Кончаловская рассказала о тяжелой болезни

Маша Кончаловская сообщила о болезни, ей даже предстоит операция.

Дочь Любови Толкалиной подцепила какой-то вирус. В свете событий все подумали, что это новая коронавирусная инфекция, однако тест оказался отрицательным. У девушки и ее мужа Никиты не спадает температура. Полечившись несколько дней своими силами, пара все же решила обратиться за помощью к специалистам. В итоге Маше поставили диагноз "обострение синусита". Наследница кинематографиста полагает, что болезнь все-таки спровоцировал коронавирус, который прошел в скрытой форме. Больше всего девушка переживает из-за того, что ей приходится пропускать занятия в университете. "У меня новые учителя в институте, новые предметы, например, история искусств. И я теперь это все пропускаю", – рассказала Кончаловская.

Помимо основного диагноза девушке диагностировали искривление носовой перегородки. Из-за этого ей придется делать операцию, когда она выздоровеет. Вмешательство хирургов уже стало необходимостью, так как анатомическая особенность заметно затрудняет дыхание.

Ранее Маша Кончаловская отметила годовщину свадьбы с мужем Никитой. Пара отметила памятную дату в одном из ресторанов Москвы, на торжество пришли друзья и родные. Стоит заметить, что заболели супруги как раз после празднования. Маша пожаловалась на пропавший голос, а у Никиты воспалился ушной нерв.