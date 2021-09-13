"Страха смерти не было": откровение МакSим о путешествии на тот свет

В первом большом интервью после тяжелой болезни МакSим рассказала много сокровенных историй. В том числе, певица поделилось своим опытом путешествия в потусторонний мир.

Два месяца поклонники на одном дыхании наблюдали за каждым изменением в состоянии любимой артистки, которая была погружена в искусственную кому из-за серьезного поражения легких. Сейчас с Мариной Абросимовой все хорошо, она находится дома, восстанавливается и идет на поправку. Певица даже впервые вышла в свет, став участницей шоу "Осторожно! Собчак".

Из интервью зрители узнали много шокирующих подробностей о болезни. В том числе, МакSим рассказала, что совершила настоящее путешествие на тот свет. "Когда ложилась в больницу, я совсем не собиралась умирать! А в коме вдруг появилось принятие и спокойствие, страха смерти не было", – поделилась певица.

Марина рассказала, что хорошо помнит диалог со своим духовным наставником, который сказал ей, что умирать ей пока рано. Артистка вспоминает, что ее окружали какие-то люди, с которыми она поднималась в кабине к солнцу, но когда врачи подключили девушку к аппарату, кабина резко обрушилась вниз. МакSим уверена, что это самое настоящее путешествие на тот свет, а не галлюцинации или игры разума. Более того, ее опыт знакомства с потусторонним миром отличается от клише вроде света в конце тоннеля.

Напомним, певица МакSим находилась в больнице больше двух месяцев. Врачи боролись за ее жизнь, пока она находилась на грани. За время болезни певица жутко похудела. Сейчас она дома, идет на поправку, однако последствия тяжелой болезни дают о себе знать.