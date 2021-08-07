Шок: с трудом передвигающегося больного Зайцева признали дееспособным

Несколько лет Вячеслав борется с недугом – болезнью Паркинсона. Недавно ему посоветовали пройти дорогостоящее лечение.

Вячеслав Зайцев прошел обследование в Российском Институте Мозга, после которого врачи заявили, что тот может улучшить свое состояние здоровья. Для этого ему нужно пройти курс реабилитации.

Однако все оказалось не так гладко. Как стало известно, дизайнер столкнулся с рядом проблем, когда отправлялся на лечение. Сотрудники больницы сказали, что пациенты без инвалидности не могут находиться в медицинском центре бесплатно. За одни сутки придется заплатить 25 тысяч рублей.

Главному знатоку моды в России тут же оказали помощь. Друг и бывший директор "Дома моды" Вячеслава Зайцева Николай Головин обратился к Департаменту социальной защиты правительства Москвы, чтобы те помогли дизайнеру.



"Они готовы взять все расходы на себя" – поделился радостной новостью Головин.

Зайцев отправился на комиссию, полностью проверил свое здоровье и получил первую группу инвалидности. Благодаря этому телеведущего программы "Модный приговор" признали дееспособным и сейчас он может полностью отдавать себя работе и самостоятельно принимать решения.

В будущем звезде обязательно нужно пройти реабилитацию, чтобы поддерживать здоровье. Вячеслава ждут каждодневная работа по 5-6 часов. Врачи рекомендуют знаменитости ходить на массаж, в тренажерный зал, бассейн и к логопеду.

Напомним, что Вячеслав Зайцев борется с болезнью Паркинсона. Об этом СМИ и поклонникам именитого дизайнера стало известно в 2016 году. Последнее время он с трудом передвигается, его возят на инвалидном кресле