Шок: с трудом передвигающегося больного Зайцева признали дееспособным

Вячеслав Зайцев прошел обследование в Российском Институте Мозга, после которого врачи заявили, что тот может улучшить свое состояние здоровья. Для этого ему нужно пройти курс реабилитации.
Однако все оказалось не так гладко. Как стало известно, дизайнер столкнулся с рядом проблем, когда отправлялся на лечение. Сотрудники больницы сказали, что пациенты без инвалидности не могут находиться в медицинском центре бесплатно. За одни сутки придется заплатить 25 тысяч рублей.
Главному знатоку моды в России тут же оказали помощь. Друг и бывший директор "Дома моды" Вячеслава Зайцева Николай Головин обратился к Департаменту социальной защиты правительства Москвы, чтобы те помогли дизайнеру.
Зайцев отправился на комиссию, полностью проверил свое здоровье и получил первую группу инвалидности. Благодаря этому телеведущего программы "Модный приговор" признали дееспособным и сейчас он может полностью отдавать себя работе и самостоятельно принимать решения.
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