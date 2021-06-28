"Поступают угрозы": смертельно больной Зайцев взмолился о помощи

Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев находится в бедственном положении.

Уже несколько лет Вячеслав Зайцев серьезно страдает от болезни Паркинсона. Он редко появляется на людях, с трудом передвигается и почти не говорит. Дела в его Доме моды обстоят удручающе. Вернее, бизнес трещит по швам, и его, по мнению друзей модельера, элементарно разворовывают и разрушают лжеприближенные.

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Официально Дом моды Славы Зацева распродается. Он уже не приносит такой доход, как раньше и имеет много долгов, которые покрыть просто невозможно.

Положение самого Вячеслава Зайцева плачевное. Друзья считают, что его могут намеренно свести в могилу, чтобы обокрасть и захватить наследство. Об этом не раз говорили в различных ток-шоу.

Все дело в том, что пока семья Гарафутдиновых записывала веселые видео для "Тик-Тока" с участием тяжелобольного Зайцева, его сын Егор вместе со своим заместителем Расулом Ахмедовым почти довели бизнес кутюрье до банкротства.

Сейчас здание Дома моды простаивает, все сотрудники отстранены от работы, а помещения превратились в склады. Об этом 83-летний Вячеслав Зайцев узнал только из прессы. 28 июня он написал заявление в прокуратуру, СК и Росреестр.

В тексте документа говорится, что ему угрожают и склоняют к принятию неких решений. Оказалось, что без его ведома был произведен ряд странных манипуляций с имуществом.

Стоит отметить, что Вячеслав Зайцев сейчас официально является владельцем основного пакета акций "АО Московский дом моды Вячеслава Зайцева", но часть бизнеса уже распродана без его ведома. Как это получилось, предстоит выяснить правозащитникам. Денег Вячеслав Зайцев даже не видел. Кроме того, как выяснилось, Расул Ахмедов не раз угрожал "Красному Диору".

"Со стороны Ахмедова Р. в мой адрес поступают угрозы, оказывается психологическое давление", – написал Зайцев в заявлении.

Проводится проверка. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливатся.