"Запеленалась": эксперимент Ходченковой вызвал недоумение

38-летняя звезда театра и кино разместила в своем инстаграм-аккаунте эротичный кадр со шторой. Знаменитость позировала в светлом нижнем белье, "прикрывшись тюлем".
Светлана Ходченкова на снимке сидит на кресле. Она будто в легкой дымке: загадочная, манкая и недоступная одновременно. Верные поклонники оценили фотографию по-достоинству. Они отметили, что артистка – очень женственная и стройная, а экспозиция – завораживающая.
Но нашлись и те, кто раскритиковал и высмеял снимок знаменитости. "Привидение Света", "Запеленалась", "Главное, чтобы гардина на голову не упала", – высказались скептики.
Отметим, что вокруг личной жизни актрисы ходит масса слухов и домыслов. Дело в том, что Светлана Ходченкова не любит распространяться на эту тему. Сейчас звезда не замужем, но СМИ и поклонники предполагают, что у нее есть возлюбленный.
Как писали "Дни.ру", недавно знаменитость отдохнула на Мальдивах. Поговаривают, что в отпуске Светлана Ходченкова была со своими избранником, которого держит в секрете.
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