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Шоу-бизнес
"Запеленалась": эксперимент Ходченковой вызвал недоумение

"Запеленалась": эксперимент Ходченковой вызвал недоумение

Светлана Ходченкова нередко с фантазией и творчеством подходит к фотосъемкам. На сей раз необычный снимок актрисы оценили не все.
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38-летняя звезда театра и кино разместила в своем инстаграм-аккаунте эротичный кадр со шторой. Знаменитость позировала в светлом нижнем белье, "прикрывшись тюлем".

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 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

Светлана Ходченкова на снимке сидит на кресле. Она будто в легкой дымке: загадочная, манкая и недоступная одновременно. Верные поклонники оценили фотографию по-достоинству. Они отметили, что артистка – очень женственная и стройная, а экспозиция – завораживающая.

Но нашлись и те, кто раскритиковал и высмеял снимок знаменитости. "Привидение Света", "Запеленалась", "Главное, чтобы гардина на голову не упала", – высказались скептики.

Отметим, что вокруг личной жизни актрисы ходит масса слухов и домыслов. Дело в том, что Светлана Ходченкова не любит распространяться на эту тему. Сейчас звезда не замужем, но СМИ и поклонники предполагают, что у нее есть возлюбленный.

Как писали "Дни.ру", недавно знаменитость отдохнула на Мальдивах. Поговаривают, что в отпуске Светлана Ходченкова была со своими избранником, которого держит в секрете.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 17:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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