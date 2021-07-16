Публика заподозрила Ходченкову в тайном романе: Он делает все

Светлана Ходченкова отправилась отдыхать на Мальдивы. Она активно делится снимками с поклонниками.

Актриса взяла с собой большое количество самых разных купальников и теперь радует поклонников фотографиями. Будучи обладательницей идеальной фигуры, дива совершенно не стесняется сниматься с любых ракурсов и порой повергать поклонников в шок своей откровенностью.

Известно, что на Мальдивах Светлана Ходченкова арендовала виллу. Кто тот самый таинственный спутник звезды – неизвестно никому. Однако у публики есть предположения. В комментариях под последними фото знаменитости происходит бурное обсуждение того, что, видимо, артистка отправилась к океану с новым избранником.

Свою личную жизнь актриса не любит афишировать. В интервью она часто говорит, что личное должно оставаться личным. Именно поэтому в Сети можно найти невероятное количество слухов и сплетен о предполагаемых возлюбленных блондинки. Последним названным "женихом" артистки был Семен Слепаков. Однако эту информацию Светлана не подтвердила.

"Мужчина снимает", "Он делает все", "Ну, Вы же там точно с тем самым", "Ой, а кто же за кадром", – недоумевают пользователи. Судя по всему, они полагают, что Светлана Ходченкова не случайно взяла с собой большое количество купальников, а так роскошно снимать ее может лишь любящий человек. Однако пока артистка никак не комментирует предположения.

