"Настоящая муза": оголившая ягодицы Ходченкова довела народ до экстаза

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова довольно часто радует поклонников смелыми фотографиями, и очередной "голый" кадр никого не оставил равнодушным.



В последнее время известная российская актриса театра, кино и телевидения Светлана Ходченкова достаточно часто выкладывает летние снимки в купальнике – на пляже, в саду, в воде. Фигурой и внешним видом артистки восхищаются как поклонники и звезды шоу-бизнеса, так и обычные люди.

Сегодня Ходченкова вновь поделилась откровенным кадром, который вызвал небывалый ажиотаж. "Настоящая муза (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Можно смотреть бесконечно", "Очень красиво", – бьются в экстазе комментаторы. На черно-белом снимке девушка как будто бежит вперед, повернувшись спиной к фотографу. На ней надет купальник – его слегка прикрывает оголенные ягодицы руками. На голове – кепка, под которой развиваются длинные белые кудри.

Исходя из того, что на фотографии только Светлана Ходченкова, песок и красивое, чуть облачное небо, можно предположить, что снимок сделан где-то на пляже, на берегу реки, моря или, возможно, океана. Такая прекрасная внешность и умиротворенное состояние актрисы, вероятно, связаны с новым романом.

Пресса и фанаты предполагают, что отдыхает Ходченкова не одна, а со своим возлюбленным, про которого, впрочем, ничего неизвестно. Девушка не рассказывает о своей личной жизни, так что о том, что же действительно у нее происходит, можно только догадываться.