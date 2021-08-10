Ходченкова появилась раздетой в публичном месте

Светлана Ходченкова наслаждается отдыхом у моря и радует поклонников откровенными снимками.

38-летняя блондинка всерьез увлеклась провокационными фотосессиями. Результаты таких съемок она часто показывает в своем инстаграм-аккаунте. Актриса уже публиковала снимки, на которых она запечатлена в мини-бикини и в мокрой майке на голое тело. Теперь же Светлана Ходченкова и вовсе снялась практически раздетой.

На свежих черно-белых фото артистка запечатлена сначала выходящей из бассейна в купальнике, а затем и стоящей в одних трусах под деревом. При этом знаменитость кокетливо прикрывает обнаженную грудь руками. Добавляет пикантности второму снимку то, что сделан он в общественном месте – на пляже. В кадр не попали другие отдыхающие, неизвестно, кто еще был на том же пляже во время столь откровенной фотосъемки.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее великолепной фигуры, а также от смелости звезды, и оставили блондинке множество комплиментов.

Фанаты написали:

"Какая же вы красивая. восхищаюсь вашей женственностью. уважаю" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ну как можно быть ТАКОЙ КРАСИВОЙ", "Волшебная", "О, Боже!! Какое Великолепие", "Просто космос", "Юффффф Шикарная Барышня", "Везет же ему".

Многих поклонников интересует, с кем отдыхает актриса и для кого делает такие фото. Сама блондинка никак не обнаруживает присутствие спутника, однако пользователи уже заподозрили Светлану Ходченкову в тайном романе.