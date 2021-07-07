Гроб на сцене МХАТа: на похоронах министра культуры звезды шептались о самоубийстве

Вообще-то с министрами, как и с руководителями страны, принято прощаться в Колонном зале Дома союзов. Так повелось после смерти Владимира Ленина. Но в этот раз было сделано исключение – гроб с телом поместили на сцене МХАТа имени Горького.

Здание театра было построено на Тверском бульваре по проекту архитектора Владимира Кубасова (москвичи знают его Дворец пионеров и Центр международной торговли) в 1972 году. Причем появилось оно было по личному по предложению министра культуры Екатерины Фурцевой. Спустя год она будет выступать на этой сцене на торжественном собрании по случаю 75-летия создания Художественного театра. А в 1974-м здесь же будут прощаться с "Екатериной Третьей", как за глаза звали Фурцеву.

На панихиде писатель Константин Симонов, творчеству которого Фурцева когда-то устроила разнос на секретариате ЦК, скажет: "Екатерина Алексеевна всегда имела смелость сказать "да" — и делала все, чтобы поддержать, помочь… Имела смелость сказать "нет" — и ее поступки всегда соответствовали сказанному. Так поступать могла только большая, светлая личность".

Балерина Майя Плисецкая на прощании заявит: "У нас будут другие министры, но такого — никогда" Зато потом в своих воспоминаниях выставила покойницу самодуром.

А близкая подруга министра певица Людмила Зыкина, с которой Фурцева накануне парилась в бане, спела со сцены "Ох, не по реченьке лебедушка все плывет. Не ко мне ли с горя матушка моя идет".

Напомним, по официальной версии, причиной смерти Екатерины Алексеевны стала острая сердечная недостаточность. По неофициальной же, Фурцева выпила на банкете, добавила дома и приняла горячий душ, следствием чего стал сердечный спазм. Хотя во время прощания в театре все шептались, будто бы она сама свела счеты с жизнью...

29 октября 1974 года Екатерину Фурцеву похоронили Новодевичьем кладбище рядом с матерью Матреной Николаевной, скончавшейся двумя годами ранее. Правда, когда через несколько лет на могиле ставили надгробие, созданное советским скульптором Львом Кербелем по проекту архитектора Михаила Барща, то имя матери выбить на нем забыли. Нет там и дат жизни – по рассказам близких, Фурцева, которой часто приходилось бывать на похоронах деятелей искусства, не любила, когда говорили об их возрасте. В 2005 году на четырех вертикальных стелах белого мрамора появились фамилия, имя и отчество ее дочери, Светланы которая, как и мать, скончалась в возрасте 63 лет.

Сегодня могила Екатерины Фурцевой стремительно разрушается. Хотя, кажется, живы ее внучка Марина и правнучка Екатерина, но видно, что на Новодевичьем они бывают редко. Да и почти все те, кто когда-то боялся всесильного министра культуры и трепетал перед ним, уже сами кормят червей...