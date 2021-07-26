Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
партнеры
Понедельник
26 июля
Лента новостей
04:06
Оголившая пышную грудь Бритни Спирс вызвала оторопь
02:03
Теперь официально: Джей Ло продемонстрировала страсть с Аффлеком на публике
00:01
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 26 июля
22:05
"Ну как не стыдно?": раскорячившейся на капоте Глюкозе дали под дых
20:10
"В жизни есть не только боль": всплыли новые подробности развода 19-летней дочери Немцова
18:26
Звезда шоу "Дом-2" впервые показала сына: Долгожданный наш
18:21
Назван размер ежегодной финансовой помощи Вашингтона Киеву
18:19
"Настоящая муза": оголившая ягодицы Ходченкова довела народ до экстаза
17:58
Участника "Дома-2" прогнали из шоу из-за ссоры с Манукяном
17:26
Собчак похвасталась размером важного предмета: Нашла идеальный
17:25
Изменившаяся жена Игоря Николаева ошарашила россиян своим видом
16:55
Около четверти россиян выступают за введение режима самоизоляции
16:06
Дочь Богомолова от Мороз выросла настоящей красавицей
16:05
"Сериал бразильский": противоречивые новости о состоянии певицы МакSим вызвали негодование
15:48
Жириновский попросил лидера коммунистов отстать от Грудинина
15:21
Ушедшая в отрыв Бузова еле стояла на ногах: Пьяным подвигаться
14:44
Волочкова впервые заговорила об изменившей ее тело болезни
14:15
Малькова завалила правоохранителей жалобами на разлучницу Макееву: Отвечать обязан каждый
13:32
Страшная болезнь за один день унесла жизни родных людей звезды группы "Мираж"
13:18
Беды не оставляют семью Алферовой: опасный недуг настиг 99-летнюю маму артистки
12:58
"Прошу, удушите это на корню": Лукашенко обратился к руководству МВД
12:55
"Уничтожение людей и свободы": Галкина осмеяли за призывы к отказу от прививок
12:42
"Сраки в следующем видео покажу": засветившую голые ягодицы Бузову подняли на смех
12:17
"Худющая! Уже перебор!": усохшая Гагарина шокировала россиян своим внешним видом
12:09
"Зая, ты кушал?": вскрылись истинные отношения Моисеева с известным певцом
11:37
"Секси": замужняя певица Слава не устояла перед супругом Пугачевой
11:30
Тяжелобольная экс-супруга Аршавина рискнула жизнью маленькой дочери
11:25
Эксперт рассказал о законных способах увеличения пенсии
11:16
"До сих пор не восстановилось": инфицированная Заворотнюк поведала об ужасах болезни
10:48
"Внутренняя комната без окон": оскандалившемуся Зеленскому намекнули на международную изоляцию Украины
10:46
Трогательный поступок в поддержку тяжелобольной певицы МакSим довел народ до слез
08:37
Джоли избавилась от вставшего на сторону Питта судьи
06:49
"Хочешь, я тебе лично в ротик...?": забавы Киркорова и Собчак попали на видео
04:09
Бритни Спирс без белья вывалила наливную грудь на фоне скандала
02:14
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 25 июля
00:16
"Если жизнь не потаскала, скучно жить": Лазарева шокировала народ связью с Паниным
22:14
Карнавал влепила звонкую пощечину Криду
20:12
Табаков откровенно о матери своего "тайного" ребенка: Ситуация очень сложная для всех
18:36
"Протасевич – нарцисс": эксперты о причинах перехода оппозиционера на сторону Лукашенко
18:01
Озвучены спорные данные о смерти Фриске: слова отца певицы поставили под сомнение
17:46
Манукян вывез за периметр всех одиноких участниц шоу "Дом-2"
17:19
Фадеев рвет на себе рубаху из-за омерзительного гей-скандала
16:54
У самоуверенного Бурунова произошла стычка с родителями: Страшные вещи
16:33
Вот это поворот: Дочь от первого брака переехала жить к Тарасову
16:03
Бывшая жена показала лицо сына Пьехи после избиения
15:38
Лукашенко ответил Евросоюзу на санкции мигрантами
14:06
Депутат Рады Камельчук рассказал о способе спасти украинскую ГТС
13:50
Вывалившая обвисшую грудь Королева вызвала омерзение: Как у бабушки
13:49
Так делают взрослые мужики: Кудрявцева показала дочь за необычным занятием
13:36
Копия беременной Арзамасовой повергла народ в шок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский поднял на смех заговорившую об оральном сексе Проклову: Нельзя молчать!
"Протасевич – нарцисс": эксперты о причинах перехода оппозиционера на сторону Лукашенко
Малькова завалила правоохранителей жалобами на разлучницу Макееву: Отвечать обязан каждый
Фадеев рвет на себе рубаху из-за омерзительного гей-скандала
"Уничтожение людей и свободы": Галкина осмеяли за призывы к отказу от прививок
"Сраки в следующем видео покажу": засветившую голые ягодицы Бузову подняли на смех
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Оголившая пышную грудь Бритни Спирс вызвала оторопь

Оголившая пышную грудь Бритни Спирс вызвала оторопь

Не успели поклонники Бритни Спирс отойти от ее новостей об опеке, как певица вновь шокирует – на этот раз откровенными фотографиями в соцсетях.
прочитано 97 раз

Буквально на прошлой неделе во всех средствах массовой информации активно обсуждался судебный процесс, в результате которого американская поп-певица, актриса и и автор песен Бритни Спирс проиграла своему отцу и осталась под его опекой. Артистка жаловалась на то, что родной папа не дает ей жить своей жизнью, многое запрещает, сам решает, как ей выглядеть и во что одеваться. Самой неожиданной информацией стал тот факт, что он даже не позволяет ей забеременеть и родить ребенка.

То ли в знак протеста, то ли для очередного привлечения внимания к своей персоне, певица выложила в социальных сетях фотографию, на которой она практически голая, на артистке надеты только шорты, звезда лишь слегка прикрывает руками грудь.

Фанаты сразу же предположили, что таким образом их кумир высказывается против странных правил ее отца. Как оказалось, через суд он добился того, что Бритни Спирс запретили покидать дом без нижнего белья. Возможно, этим снимком певица решила показать всем, что только она может решать что и как ей делать со своим телом.

Несмотря на то что фотография вызвала оторопь, большинство комментаторов поддержало звезду и пожелало ей как можно скорее избавиться от опеки отца, чтобы наконец-то начать жить своей жизнью и ни от кого не зависеть – ни морально, ни финансово.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com / britneyspears
26 июля 2021, 04:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Изменившаяся жена Игоря Николаева ошарашила россиян своим видом

Певица резко сменила имидж
Шоу-бизнес

Трогательный поступок в поддержку тяжелобольной певицы МакSим довел народ до слез

За артистку переживают
Шоу-бизнес

Тяжелобольная экс-супруга Аршавина рискнула жизнью маленькой дочери

Девочка совершила опасный трюк
Шоу-бизнес

"Секси": замужняя певица Слава не устояла перед супругом Пугачевой

Артистка выразила восторг

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+