Оголившая пышную грудь Бритни Спирс вызвала оторопь

Не успели поклонники Бритни Спирс отойти от ее новостей об опеке, как певица вновь шокирует – на этот раз откровенными фотографиями в соцсетях.

Буквально на прошлой неделе во всех средствах массовой информации активно обсуждался судебный процесс, в результате которого американская поп-певица, актриса и и автор песен Бритни Спирс проиграла своему отцу и осталась под его опекой. Артистка жаловалась на то, что родной папа не дает ей жить своей жизнью, многое запрещает, сам решает, как ей выглядеть и во что одеваться. Самой неожиданной информацией стал тот факт, что он даже не позволяет ей забеременеть и родить ребенка.

То ли в знак протеста, то ли для очередного привлечения внимания к своей персоне, певица выложила в социальных сетях фотографию, на которой она практически голая, на артистке надеты только шорты, звезда лишь слегка прикрывает руками грудь.

Фанаты сразу же предположили, что таким образом их кумир высказывается против странных правил ее отца. Как оказалось, через суд он добился того, что Бритни Спирс запретили покидать дом без нижнего белья. Возможно, этим снимком певица решила показать всем, что только она может решать что и как ей делать со своим телом.

Несмотря на то что фотография вызвала оторопь, большинство комментаторов поддержало звезду и пожелало ей как можно скорее избавиться от опеки отца, чтобы наконец-то начать жить своей жизнью и ни от кого не зависеть – ни морально, ни финансово.