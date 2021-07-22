"Убила бы его или навсегда ушла": вдова Говорухина раскрыла природу его отношений с Ходченковой

Светлана Ходченкова – состоявшаяся актриса. В творческой копилке знаменитой блондинки более ста киноработ. Актриса снималась в сериалах "Домашний арест", "Краткий курс счастливой жизни", "Скажи ей", "Казанова" и других.
Карьера Светланы Ходченковой на экране началась благодаря режиссеру Станиславу Говорухину. В начале нулевых кинематографист снял тогда еще начинающую артистку в своем фильме "Благословите женщину". На волне успеха ленты появились слухи о нерабочих взаимоотношениях Говорухина и Ходченковой. О том, что Станислав Сергеевич якобы как-то по-особому относился к Светлане, судачат до сих пор.
В свежем интервью вдова режиссера, Галина Борисовна отметила, что никогда не сомневалась в верности мужа. 50 лет они прожили душа в душу и были счастливы.
Ходченкову вдова режиссера назвала очаровательной и изумительной. По словам Галины Борисовной, той Светой, которая снималась в картине "Благословите женщину", нельзя было не восхищаться. "Она в то время была музой Славы", – раскрыла Говорухина природу отношений режиссера и артистки.
Вдова кинематографиста отметила, что теперь уж никогда не узнает о романах мужа, если они были. В неверности супруга она сильно сомневается. По словам Галины Борисовны, она не задумываясь бросила бы мужа, будь у него другая. "Убила бы его или навсегда ушла", – сказала как отрезала любимая женщина Станислава Говорухина.
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