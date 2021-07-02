У измученной отцом Бритни Спирс появился шанс на свободу

На днях Бритни Спирс выступила в суде и поведала об издевательствах, которые ей пришлось пережить, находясь под опекой отца.

Знаменитость рассказала в красках о том, что ее принуждали выступать, пить таблетки и посещать психиатра. Также певицу заставили вставить внутриматочную спираль, чтобы та не могла забеременеть. Этот факт особенно расстраивает артистку, так как она мечтает о семье и еще одном ребенке. Однако замуж Бритни Спирс также не имеет права выйти без соглашения отца, равно как и распоряжаться своим имуществом и деньгами.

После пламенной речи на сторону артистки встали многие знаменитости – бывший коллеги и друзья. В поддержку выступил даже ее экс-бойфренд Джастин Тимберлейк, который призвал объединиться ради спасения Бритни Спирс.

Накануне в Сети появилась новость о том, что суд отклонил ходатайство адвоката певицы. Правда, к счастью, у звезды нулевых еще есть шанс на выход из-под опеки отца. Как оказалось, 30 июня было отклонено ходатайство, направленное на рассмотрение еще в ноябре прошлого года.

Обращение, которое сделала Бритни Спирс на прошлой неделе, в суде будут изучать только в середине июля. Так что, возможно, в этот раз служители Фемиды встанут на сторону певицы, и она наконец почувствует себя свободной.

Напомним, в 2008 году артистка была признана недееспособной из-за пагубного пристрастия к алкоголю и наркотическим веществам. Суд назначил опекуном ее отца Джеймса Спирса.