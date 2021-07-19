Ирина Шейк в бикини возбудила народ горячими фото

У уроженки Челябинской области Ирины Шейк (Настоящая фамилия Шайхлисламова, — Прим. ред.) бесчисленное количество эффектных фото. Выбравшись из российской глубинки, знаменитая модель покорила множество подиумов в разных странах мира и не раз признавалась одной из самых сексуальных женщин. Икона модной индустрии знает свои сильные стороны и с радостью демонстрирует их поклонникам. В "Инстаграм" Ирина Шейк публикует свои пикантные снимки, хвастаясь стройной фигурой. Недавно звездная брюнетка разместила в микроблоге соблазнительные кадры в белоснежном бикини.
Фото были сделаны на популярном мексиканском курорте Тулум. Там Ирина Шейк снялась для новой кампании бренда купальных костюмов. Знаменитость предстала перед камерой в положении лежа на спине. Модель погрузилась в бирюзовые воды Карибского моря и выпятила вперед грудь, покачиваясь на волнах. Загорелая звезда развела руки в стороны, чтобы держаться на плаву.
Пользователи Сети отметили хорошие физические данные модели, ее пикантные округлости и умение выглядеть впечатляюще в любой среде. Некоторых даже возбудили эротичные кадры, которые сделала знаменитость. Ирина Шейк в очередной раз доказала, что способна сражать красотой наповал.
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