Ирина Шейк в бикини возбудила народ горячими фото

Пикантные снимки Ирины Шейк просочились в Сеть. Модель сняли с удачного ракурса.

У уроженки Челябинской области Ирины Шейк (Настоящая фамилия Шайхлисламова, — Прим. ред.) бесчисленное количество эффектных фото. Выбравшись из российской глубинки, знаменитая модель покорила множество подиумов в разных странах мира и не раз признавалась одной из самых сексуальных женщин. Икона модной индустрии знает свои сильные стороны и с радостью демонстрирует их поклонникам. В "Инстаграм" Ирина Шейк публикует свои пикантные снимки, хвастаясь стройной фигурой. Недавно звездная брюнетка разместила в микроблоге соблазнительные кадры в белоснежном бикини.

Фото были сделаны на популярном мексиканском курорте Тулум. Там Ирина Шейк снялась для новой кампании бренда купальных костюмов. Знаменитость предстала перед камерой в положении лежа на спине. Модель погрузилась в бирюзовые воды Карибского моря и выпятила вперед грудь, покачиваясь на волнах. Загорелая звезда развела руки в стороны, чтобы держаться на плаву.

Пользователи Сети отметили хорошие физические данные модели, ее пикантные округлости и умение выглядеть впечатляюще в любой среде. Некоторых даже возбудили эротичные кадры, которые сделала знаменитость. Ирина Шейк в очередной раз доказала, что способна сражать красотой наповал.