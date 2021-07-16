Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Пятница
16 июля
Лента новостей
15:13
Звезда турецкого сериала "Основание: "Осман" встречается с российской блогершей
14:57
Новоиспеченный преемник Авакова надеется вернуть Крым и Донбасс
14:50
Лолита заявила о болезни дочери: Недоношенность и слезы
14:49
Пригожин в бешенстве из-за мерзких выходок: Отсутствует совесть
14:39
"Два дня я не мылась": фигуристая Шпица разрешила себе алкоголь на отдыхе
14:28
Отвергнутый Ириной Шейк певец переключился на мужчину
14:26
Безграмотная и грязная женщина: Бояков облил помоями Доронину
14:25
В Москве женщина за рулем иномарки сбила детей на пешеходном переходе
14:11
Раздевшаяся Сотникова всполошила народ
14:08
Под Томском пропал самолет с пассажирами на борту
14:05
Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов
13:46
"А может, сначала?": униженный Омаров взмолился о пощаде
13:43
"Читает все по титрам": известная певица шокировала правдой о стремительно глохнущем Корчевникове
13:35
"Как вы умирать надоели": Съедаемый трауром Виторган обратился к покойникам
13:34
Аналитик Петров рассказал о непрофессионализме Зеленского
13:34
"Вовремя достойно уйти": жена Жигунова разнесла постаревших актрис "Секса в большом городе"
13:32
"Я бы постеснялась такое выкладывать": Подольской врезали за видео с сыном
13:31
Публика заподозрила Порошину в тайной связи: Обручальное кольцо?
13:26
"Живет как нигер!": красавец-сын вынужден скрывать родство с Алисой Мон
13:25
Под Тюменью из-за пьяного водителя в ДТП погибли 2 человека
13:07
В Петербурге произошла авария с участием двух грузовиков
12:58
Кривые зубы и жирные руки: Униженная Прилучным Муцениеце пожаловалась на ущербность
12:23
"Полная, не очень симпатичная": звезда "Глухаря" назвала секрет дикой популярности Голуб у мужчин
12:14
Звездам все можно? Пелагея закатила пир во время чумы без масок и дистанции
12:07
"Не получится оправиться от лжи и мерзости": распустившемуся мужу Макеевой нанесли новый удар
12:05
В Петербурге загорелся жилой дом
12:00
"Дожмут через колено": от Зеленского требуют выполнить Минские соглашения
11:35
Устроившие романтическое свидание на крыше Тарханова и ее муж вызвали резонанс
11:32
Сердце снова свободно: Эдгард Запашный расстался с возлюбленной
11:26
Вооруженный мужчина напал на людей в автобусе под Ростовом
11:22
"Захлебнись славой, нелюдь": избранник Макеевой публично влепил смачную пощечину бывшей жене
10:56
Выступление сорвано: перед выходом на сцену с Басковым случилось страшное
10:53
В Сети появились кадры семейного отдыха Акиньшиной и Козловского: на море с детьми
10:37
"Полные дегенераты!": голая грудь 48-летней Королевой довела до исступления известного модельера
10:37
На Украине задним числом "отменили" референдум по Крыму
10:28
Дата и место: обнародованы все данные о похоронах Мамонова
10:20
Обиженный Стефанович перед смертью плюнул в Пугачеву
10:10
А как же Варум? Агутина застали в объятиях разведенной блондинки
10:05
Жителя Подмосковья поймали на серии велосипедных краж
09:48
Россия поможет Белоруссии преодолеть санкции ЕС
09:36
В Хабаровском крае из-за паводка смыло мост через реку
09:36
"Ничего утешительного и радостного": духовник призвал молиться за жизнь МакSим
09:29
В России резко подорожали бананы
09:02
Политолог Березовец: Украина пошла против западных союзников
08:33
Озвучен страшный диагноз Заворотнюк: Сильные препараты и безысходность
08:31
Ближний круг президента: назван покровитель Галкина из подполья
08:31
В Москве на МКАД неизвестный открыл стрельбу из иномарки
06:04
"Рогатка в действии": таинственное послание задравшей ноги Волочковой высмеяли в Сети
04:05
К чему снится изнасилование
02:02
Публика заподозрила Ходченкову в тайном романе: Он делает все
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 15 июля
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
"Отымели без вазелина": бывшая жена Малькова показала угрозы от Макеевой
Россияне "похоронили" певицу МакSим
Врачи не смогли спасти малыша Рудковской и Плющенко: Сегодня ночью его не стало
Неужели наплевать? Пугачева проигнорировала смерть бывшего мужа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Отвергнутый Ириной Шейк певец переключился на мужчину

Отвергнутый Ириной Шейк певец переключился на мужчину

Американский рэпер Канье Уэст расслабился после отказа Ирины Шейк. Музыкант развеял переживания.
прочитано 230 раз

После громкого разрыва отношений с яркой моделью рэпер Канье Уэст развлекся в компании друзей. Об этом инстайдер сообщил таблоиду US Weekly. Ирина Шейк, по видимому, больше не занимает все мысли артиста. 44-летний обладатель премии "Грэмми" отлично повеселился в клубе за просмотром баскетбольного матча. По данным источника, всю ночь Канье Уэст "улыбался и хорошо проводил время", причем было заметно, что он не напрягается и чувствует себя комфортно.

ПО ТЕМЕ

"Счастлива быть одинокой": в отношениях Шейк и Уэста наметился серьезный разлад

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Ирина Шейк

Ирина Шейк супермодель и актриса

В разгар вечеринки артист выступил с мощной речью, которую очевидец сравнил с воскресной проповедью. Рэпер мог бы высказаться об Ирине Шейк, но решил уделить внимание баскетболисту Крису Полу. Канье Уэст встал и выразил признательность спортсмену, который более 15 лет продолжает поражать поклонников спортивными результатами.

Напомним, о расставании рэпера и модели начали поговаривать после того, как Ирина Шейк отказалась ехать с Канье Уэстом во Францию. Это решение звездной брюнетки связали с тем, что она предпочитает наслаждаться одиночеством, а темнокожего музыканта воспринимает лишь в качестве друга и не планирует с ним ничего серьезного. Остается только догадываться, будет рэпер добиваться расположения эффектной красотки или же продолжит отдыхать в мужских коллективах.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: RW/ MediaPunch via www.imago-imag/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 14:28 Источник: US Weekly ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шейк примерила свадебное платье

комментарии

Ответить:

Гость795828
Пожаловаться Ответить
она сама на мужика похожа
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Выступление сорвано: перед выходом на сцену с Басковым случилось страшное

Артист в плохом состоянии
Шоу-бизнес

Сердце снова свободно: Эдгард Запашный расстался с возлюбленной

Артист сделал важное заявление
Шоу-бизнес

Кривые зубы и жирные руки: Униженная Прилучным Муцениеце пожаловалась на ущербность

Актрису сразили комплексы
Шоу-бизнес

Обиженный Стефанович перед смертью плюнул в Пугачеву

Примадонна не простила бывшего мужа

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+