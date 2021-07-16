Отвергнутый Ириной Шейк певец переключился на мужчину

Американский рэпер Канье Уэст расслабился после отказа Ирины Шейк. Музыкант развеял переживания.

После громкого разрыва отношений с яркой моделью рэпер Канье Уэст развлекся в компании друзей. Об этом инстайдер сообщил таблоиду US Weekly. Ирина Шейк, по видимому, больше не занимает все мысли артиста. 44-летний обладатель премии "Грэмми" отлично повеселился в клубе за просмотром баскетбольного матча. По данным источника, всю ночь Канье Уэст "улыбался и хорошо проводил время", причем было заметно, что он не напрягается и чувствует себя комфортно.

В разгар вечеринки артист выступил с мощной речью, которую очевидец сравнил с воскресной проповедью. Рэпер мог бы высказаться об Ирине Шейк, но решил уделить внимание баскетболисту Крису Полу. Канье Уэст встал и выразил признательность спортсмену, который более 15 лет продолжает поражать поклонников спортивными результатами.

Напомним, о расставании рэпера и модели начали поговаривать после того, как Ирина Шейк отказалась ехать с Канье Уэстом во Францию. Это решение звездной брюнетки связали с тем, что она предпочитает наслаждаться одиночеством, а темнокожего музыканта воспринимает лишь в качестве друга и не планирует с ним ничего серьезного. Остается только догадываться, будет рэпер добиваться расположения эффектной красотки или же продолжит отдыхать в мужских коллективах.