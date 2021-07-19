Раздетую Савельеву разнесли за истощенную фигуру

Саша Савельева ужаснула россиян своим видом. Многие посчитали, что певица перестаралась в погоде за стройностью.

Звезда похвасталась пляжными фото в купальнике. Снимки она выложила в своем инстаграм-аккаунте, поинтересовавшись, какой кадр нравится поклонникам больше.

Мнения фолловеров разделились. Некоторых напугал истощенный вид артистки. Они призвали ее прекращать худеть, поскольку она теряет свою женственность и привлекательность, выглядя старше своих лет. "Очень уж худая!", "Что вы едите завтрак обед ужин?", – спросили ошарашенные подписчики.

37-летняя знаменитость не стала реагировать на критику. К слову, преданные фанаты поддержали певицу, отметив, что она хороша в любом виде. "Завидуйте молча!", — вступились они за свою любимицу. Они напомнили, что Саша Савельева является матерью, и ее фигура для рожавшей женщины просто прекрасна.

Напомним, певица замужем за актером Кириллом Сафоновым. Они воспитывают общего двухлетнего сына Леона. Отметим, что Саша Савельева не любит делиться подробностями семейной жизни. Но иногда она делает исключения. Так, ранее в интервью YouTube-каналу "Мать года" звезда поведала о кризисе в отношениях с супругом.