Перенесший страшную болезнь Корнелюк страдает от последствий

Недавно Игорь Корнелюк переболел опасным ковидом, после чего у него появились проблемы с сердцем.

58-летний певец раньше никогда не жаловался на сердце. Однако теперь ситуация изменилась. Не так давно музыкант подхватил коронавирусную инфекцию и болел вместе со всей своей семьей. Два дня у Игоря Корнелюка была температура, потом все нормализовалось, но теперь вдруг дали себя знать последствия коварного недуга.

В минувшие выходные музыкант выступил на фестивале "Славянский базар". За кулисами артист признался журналистам, что во время выступления он ощутил жжение в груди. Корнелюк связал этот симптом с недавно перенесенной болезнью, так как раньше не испытывал ничего подобного. Артист рассказал, что после ковида у него развилась ишемическая болезнь сердца, а также стенокардия.

Встревоженный музыкант уже обратился с неприятными симптомами к медикам. Ему назначили лечение, а также прописали специальную гимнастику для сосудов, сердца и мышц шеи – теперь эти упражнения Корнелюк ежедневно добавляет к своим тренировкам. Также артист рассказал "Собеседнику", что теперь ему приходится серьезно ограничивать себя в питании, а о том, что такое спиртное, мужчине пришлось и вовсе забыть.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о взрослом сыне Игоря Корнелюка, любимое занятие которого – брать у папы деньги.