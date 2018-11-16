Отпрыгался: памятник Корнелюку отольют из золота

Певцу и композитору Игорю Корнелюку исполнилось 56 лет. Ровно 30 лет назад он впервые заявил о себе в программе "Музыкальный ринг", тогда же вышел в финал "Песни года". С тех пор утекло немало воды.

Зрители привыкли, что исполнитель всегда прыгал на сцене. "Но сейчас прыгать так не смогу, – вздыхает Корнелюк. – А происходило это все от излишней эмоциональности. Сердце горячее, голова кучерявая".

Сказывается, конечно, и возраст, и не лучшая физическая форма артиста. "Со спортом я сегодня дружу как зритель, – пояснил Игорь. – А раньше сам в теннис играл. В юности был худым. Очки весили больше, чем я сам. Поправляться начал, когда мне исполнилось 25 лет. Помню, стою перед зеркалом и спрашиваю: я что, толстым стал? Мне отвечают, мол, да, покрупнел.

Самым известным хитом Корнелюка остается песня "Город, которого нет" из сериала "Бандитский Петербург". "Однажды пришло письмо из Израиля. Там написано: "За эту песню я поставила бы вам памятник из чистого золота в натуральную величину", – цитирует артиста "Зажигай!"

Напомним, сегодня Игорь Корнелюк входит в тройку артистов, которых чаще других приглашают выступать на корпоративных мероприятиях в Санкт-Петербурге. Кроме того, он пишет музыку для нескольких сериалов. Хотя помнит и другие времена – времена драконовских худсоветов. "Я застал эпоху, когда мне приходилось сдавать так называемую тарификацию. Это страшно унизительная штука, - поведал ранее артист "Дни.ру". – Ты выходишь на сцену, а в зале сидит только пять человек комиссии. Они что-то очень важное себе пишут, переговариваются, на тебя не смотрят, а ты, как идиот, целый час перед ними выкладываешься по полной. И в результате этой экзекуции тебе милостиво повышают гонорар – вместо шести рублей за концерт будешь получать шесть рублей пятьдесят копеек".