"Разве можно так издеваться?": изменившаяся до неузнаваемости Ходченкова ошарашила народ

Кинодива поделилась эротичным фото. Светлана Ходченкова всполошила россиян.

В далеком 2003 году на экраны вышел фильм "Благословите женщину", в котором Светлана Ходченкова предстала пышной русской красавицей. Округлые формы считались изюминкой яркой блондинки, но в силу личных убеждений она решила от них избавиться. Сейчас от прежних параметров фигуры актрисы не осталось и следа. Звезда постоянно подгоняет свое тело под модельные стандарты и это отлично у нее получается. В инстаграм-аккаунте Светлана Ходченкова демонстрирует свои достижения. Ее новое фото в бикини заставило народ удивиться.

Судя по снимку, знаменитость усовершенствовала свое тело и обзавелась заметной мышечной массой. Фигура артистки выглядит спортивной и подтянутой, будто женщина все свое время уделяет упражнениям. В кадре Светлана Ходченкова стоит напротив зеркала, спрятав глаза за полями шляпы.

Россияне по-разному восприняли внешние изменения звезды. Любители пышных форм в очередной раз посоветовали ей поправиться, но большинство все-таки восхитили параметры актрисы. "По вам можно анатомию изучать", "Хороша чертовка", "Провокаторша", "Разве можно так издеваться над мужчинами?", "Нимфа", "Вау! Света, видно ваши тренировки! Круто!" — отреагировали комментаторы на кадр Светланы Ходченковой.

