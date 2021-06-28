Оголившаяся у шеста Ходченкова шокировала изменениями во внешности

Светлана Ходченкова перестала быть слишком худой. Ее внешность заметно преобразилась.

Недавно появилась информация о том, что бывший возлюбленный российской актрисы Светланы Ходченковой Георгий Петришин скоро станет отцом. От него ждет ребенка модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся.

Ходченкова и Петришин даже собиралась пожениться, но за несколько месяцев до церемонии актриса разорвала помолвку. В мае Петришин и Кафельникова поженилась.

Что же происходит в личной жизни Светланы Ходченковой, остается загадкой. Однако очевидно, что она стала меняться, ее фигура округлилась и стала более женственной.



В своем "Инстаграм" Ходченкова показала откровенный кадр, на котором она стоит возле пилона в соблазнительной позе. Не секрет, что актриса уже несколько лет успешно занимается гимнастикой на пилоне. Это помогло ей избавиться т анорексичной худобы, в которой ее упрекали раньше. Многие фанаты считали, что актриса сильно похудела и выглядит болезненно.

На свежем фото Светлана Ходченкова предстала в ультра коротких шортах и спортивном топе. Ее волосы были убраны в аккуратную кичку, а голову она задумчиво опустила вниз. Актриса соблазнительно выгнула спину и остановилась в позе, выгодно подчеркивающей ее накачанные бедра и спортивную фигуру.