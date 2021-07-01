"Рыдала в трубку час, он наслаждался": находящаяся в "рабстве" Спирс с треском провалилась

В конце июня исполнительница обратилась в суд с просьбой избавить ее от опекунства отца. Нынешнее положение дел она называет "рабством", которое продолжается 13 лет.

Однако, видимо, у Бритни Спирс пока ничего не получилось. Отец все еще является ее официальным опекуном, управляя не только всеми ее деньгами и проектами, но и контролируя жизнь. Все дело в том, что в далеком 2008 году певица была признана недееспособной из-за пагубных пристрастий к алкоголю и наркотикам.

Теперь артистка решила перейти к решительным действиям. В прошлом году она подала в суд на отца с требованием отстранить его от обязанностей опекуна, но суд встал на сторону Джейми Спирса. Так случилось и в этот раз.

Во время заседания Бритни Спирс рассказала, что часто могла "рыдать в трубку час, а он наслаждался каждой минутой". Также, по словам знаменитости, мужчина получает невероятное удовольствие от того, что может контролировать такого сильного человека, как она. Единственное, о чем сейчас грезит артистка – вернуть свою жизнь обратно самой себе. Она устала постоянно быть в чьих-то руках.

Однако суд в Лос-Анджелесе отказался удовлетворять прошение звезды. Несмотря на то, что она лично выступала и обращалась к судье, видимо, это не сработало. В своей речи Бритни несколько раз указала на то, что ей не дают жить так, как она хочет. Отец якобы запрещает ей не только выйти замуж, но и родить наследников.

