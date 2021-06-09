Алсу неоднозначно отреагировала на слухи о разводе с мужем

В 2006 году пара сыграла роскошную свадьбу. Тогда церемония стала целым событием для Москвы и светского общества. Примечательно, что свидетельство о заключении брака паре вручил экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Спустя время в семье родились троек детей.
Но несколько лет назад в сети поползли слухи о возможном разводе Алсу и Яна Абрамова. СМИ сообщали, что супруг часто изменяет жене и не проводит время с семьей.
При этом сама Алсу никак не комментирует данную информацию и в целом не рассказывает о личной жизни. Но недавно певица опубликовала в сеть откровенное видео с анонсом новой песни и рассказала о своих эмоциях. Текст композиции тронул подписчиков:
"В плену твоего холода, я не могу, я заболела. Неба, неба синь – кому-то рай, а мне такси до дома".
Поклонники звезды восторженно отреагировали на публикацию. Многие отметили мелодичность и красоту песни, а другие – женственность и голос Алсу.
"Как чувственно!", "Аааааа, что за каааааайф! Ждем", "Мурашки...", "Песня вызывает душевный отклик. У вас такой голос красивый, обволакивающий. Хочу послушать целиком!", "Вечно молодая Алсу. Обожаю", – искренне написали фолловеры.
Напомним, что недавно Алсу появилась на публике вместе с дочерью Микеллой. Аудитория бурно отреагировала на их внешний вид и обвинила в отсутствии вкуса.
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