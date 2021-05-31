Победившая на "Голосе" дочь Алсу высказалась о своем участии в "Евровидении"

Микелла Абрамова, младшая дочь певицы Алсу, в апреле 2019 года стала одной из победительниц вокального телепроекта "Голос". С тех пор ее карьера пошла в гору – песни, дуэты, клипы. Многие считают, что девочка вполне могла бы представлять Россию на детском или взрослом "Евровидении". Но хочет ли этого сама Микелла? Об этом корреспондент "Дни.ру" спросил 13-летнюю наследницу Алсу за кулисами конкурса "Детская Новая волна", который завершился в международном центре "Артек" в Крыму.

"Я бы хотела спеть с мамой дуэтом, выпустить совместный трек или клип, – признается Микелла. – Для меня она – большой авторитет. С детства я слышала, как она поет, и повторяла ее мелизмы (мелодические украшения звука – Прим. ред.). Заимствовала и какие-то фишки в стиле, одежде – даже по сей день краду у нее некоторые вещи, как-то джинсы, пиджаки, свитера".

В мае 2000-го Алсу успешно выступила в Стокгольме на "Евровидении", где с песней Solo заняла второе место. В ту пору это был лучший результат России на этом престижном песенном конкурсе. Но хотела бы дочь певицы пойти по ее стопам и улучшить семейный результат, став победительницей?

"Нет, – категорично отвечает Микелла. – Я считаю, что мой творческий путь должен быть иным. Пока для меня на первом месте учеба – я окончила восьмой класс моей школы, что приравнивается к шестому классу российской. Больше всего я люблю математику, английский язык, науку. А после школы собираюсь пойти учиться на юридический факультет. Потому что даже если я выберу потом какой-то артистический путь, мне надо иметь более фундаментальное и глубокое образование". К счастью школа, в которой учится наследница звезды, дает хорошие знание – Микелла изучает даже китайский язык и иврит!

Напомним, юную певицу пригласили вести музыкальную рубрику в передаче "Спокойной ночи" на "Карусели", и она записала трек к мультипликационному мюзиклу "Енотки". По словам дочери Алсу, все это никак не мешает ее успешной учебе.

