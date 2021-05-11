Моложавая Алсу затмила красотой собственную дочь: Как подросток

В личном блоге Алсу поделилась видео, на котором танцует вместе с дочерью Микеллой.

На кадрах звезда и ее наследница двигаются под зажигательный хип-хоп-трек. Артистки крутят бедрами, стучат в ладоши и призывно извиваются на камеру. Поклонники по достоинству оценили видео с Алсу и Микеллой. Правда, большинство отметило, что певица выглядит значительно моложе своего ребенка.

"Когда мама моложе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "И никто не скажет, что это мама с дочкой! Красотки", "Две сестрички.. мама супер хорошо выглядит", "Классно, что Вы с дочкой на одной волне и ее поддерживаете", "Ну совсем девочка же в красной кепке", "Девчонки одногодки!", "Тот случай , когда дочка выглядит старше мамы", "Но мама выглядит лучше, видимо с опытом", "Словно старшая сестра! Круто", – написали в комментариях.

Правда, не все оказались в восторге от танцев Алсу с 13-летней дочерью. Пользователи Сети обратили внимание на текст песни. Исполнительница под ритмичный бит томным голосом зачитывает о том, как хотела бы заняться сексом с парнем, как мечтает, чтобы он скорее ее поцеловал. В песне также звучат матерные слова на английском. Подписчики Алсу посчитали, что подобную музыку не стоит слушать вместе с ребенком.

"Блин, вы же знаете английский, слова про секс и про женский половой орган, как-то не очень с ребенком получается под такие песенки", "Я тоже об этом подумала, не приличная песня во всех планах", – отметили знатоки английского.

