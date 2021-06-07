"Надо было раньше": Готовую рожать дочь 46-летнюю Рудковскую довели до слез

Яна Рудковская поговорила о материнстве с психологом. Продюсер мечтает о рождении дочери.

Светская львица Яна Рудковская воспитывает вместе с Евгением Плющенко двух сыновей. Однако на этом звездная блондинка не хочет останавливаться. Уже 14 лет женщина грезит о появлении на свет дочери и даже придумала, что назовет ее Катей. Яна Рудковская обратилась за помощью к психологу Инне Тлиашиновой, чтобы понять, почему ее мечта о рождении девочки никак не сбывается.

"Надо было думать о родах раньше. Но раньше было некогда. И не получалось, если честно", — призналась продюсер специалисту. Яна Рудковская отметила, что материнство — это тяжелый путь не только в физическом плане, но и в душевном. Звездная блондинка поделилась с психологом внутренними терзаниями и подробно рассказала об отношениях с супругом.

Проанализировав высказывания Яны Рудковской, Инна Тлиашинова сделала вывод, что звезда зацикливается на Евгении Плющенко, поэтому планы на дочь остаются нереализованными. Продюсер призналась психологу, что разница с мужем в возрасте заставляет ее комплексовать. Популярная блондинка все время стремится выглядеть моложе своих лет.



Помимо этого, Инна Тлиашинова решила, что знаменитость мучают опасения. По словам эксперта, мать очень боялась лишиться Яны Рудковской, так как она была единственным ребенком в семье. В последствии, как считает психолог, страх передался и Яне Рудковской — подсознательно она не может родить девочку, так как не готова рисковать потерей ребенка.

По итогу диалога со специалистом продюсер разрыдалась. Психологический разбор заставил Яну Рудковскую многое переосмыслить и осознать.