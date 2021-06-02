"Заблеванная помойка": друг в диком шоке от состояния квартиры покойного Марьянова

Геннадий Харитонов в ужасе о того, что стало с квартирой. Дело в том, что имущество актера оказалось испорчено.
Друг сообщил, что ранее в жилье звезды был дорогой и качественный ремонт. Сейчас же вид интерьера просто ужасен. По словам мужчины, в квартире очень грязно. Кроме того, он заявил, что оттуда пропали холодильник, посуда и другие вещи Дмитрия Марьянова. Вместо дорогой мебели же – табуретки.
Кухню приятель звезды театра и кино назвал заблеванной помойкой. Мужчина признался, что ему обидно и больно видеть такие руины. Он искренне не понимает, как можно было сломать паркет и побить стены в квартире.
Напомним, супруга Дмитрия Марьянова рассказывала, что актер страдал от алкоголизма. Перед смертью знаменитость положили в реабилитационный центр "Феникс", где он вскоре скончался.
Официально причиной смерти артиста назвали оторвавшийся тромб. Однако многие поклонники и друзья актера до сих пор сомневаются в этой версии. Как писали "Дни.ру", недавно суд приговорил к трем годам условно и компенсации в 30 миллионов рублей морального вреда главу центра "Феникс" Оксану Богданову.
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