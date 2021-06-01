Савельева поделилась редкими кадрами подросшего сына

Вопреки просьбам поклонников Саша Савельева редко показывает сына, но сегодня она сделала исключение.

37-летняя звезда "Фабрики звезд" два года назад стала мамой – певица родила сына Леона в браке с актером Кириллом Сафоновым. Женщина не спешит делиться своим счастьем с публикой, поэтому крайне редко показывает своего сына в соцсетях. Однако в День защиты детей Саша Савельева все-таки опубликовала трогательное видео, на котором милый малыш катается на беговеле.

Артистка кратко подписала ролик: "Дети. Лето. Любовь". В ответ поклонники звезды умилились ее способному наследнику, но посетовали, что не видят лица малыша. Фанаты предполагают, что ребенок взял лучшие черты внешности своих знаменитых родителей, но Савельева не дает им возможности убедиться в этом воочию. Кто-то из фолловеров певицы также прокомментировал наряд ребенка, который в первый день лета одет в шапку и куртку, однако звездная мать не стала отвечать на такие замечания.

Александра Савельева и Кирилл Сафонов поженились еще в 2010 году, но ребенка родили лишь спустя девять лет. Певица тщательно скрывала свою беременность от публики. Вероятно, Леон стал очень долгожданным малышом, и родители до сих пор опасаются подвергать его излишнему вниманию фанатов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Саша Савельева поделилась подробностями своего материнства и рассказала о возникших трудностях.