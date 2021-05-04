Александр Петров всполошил народ интимный заявлением

Александр Петров разоткровенничался в соцсети о своих чувствах к Стасе Милославской.

Звездная пара встречается уже два года, но о свадьбе пока речи не шло. На сей раз поклонники актера посчитали, что все идет к бракосочетанию.

Александр Петров опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, которое очень трогательно подписал. "Стася, я люблю тебя!", – признался артист. Ролик он разместил ко дню рождения избранницы.

Актриса эмоционально ответила возлюбленному. Стася Милославская заявила, что Александр Петров самый лучший и тоже призналась ему в сильных чувствах.

Фолловеры принялись бурно обсуждать созданный звездой ролик. Они удивились тому, что обычно скупой на личные откровения артист высказался о любви. Некоторые же отметили, что до последней минуты видео ждали, что Александр Петров сделает возлюбленной предложение руки и сердца.

Как писали "Дни.ру", актеры проживают вместе и даже завели общего питомца. Ранее Стася Милославская поведала о свадьбе мечты. По словам артистки, она хотела бы скромное торжество, на котором будут только родственники и друзья. Также избранница Александра Петрова выразила надежду, что на ее свадьбе не будет без драк.

