"Разногласия у нас случаются!": Алсу об отношениях с победившей на "Голосе" дочерью Микеллой

"С Микеллой, которая начинает эстрадную карьеру, конечно, у меня случаются какие-то разногласия по поводу музыки и одежды, – уверяет Алсу. – Что-то ей нравится, что-то мне. Но всегда стараемся находить компромисс. Дочь прислушивается к моим советам, а учусь у нее чему-то новому".
Микелла признается, что очень любит модного тик-токера Ваню Дмитриенко и его песню "Венера-Юпитер" И даже хотела бы спеть с ним дуэтом! Не против коллаборации с молодежью и Алсу. "Я открыта к любым экспериментам, мне все это нравится импонирует, – признается певица. – Но я буду счастливая, если Микелла будет петь с молодыми ребятами. Например, буквально дна днях вышел ее дуэт с GARY (27-летний блогер Герман Черных – Прим. ред.), который прозвучит и на "Детской Новой волне".
Напомним, талантливая Микелла Абрамова – постоянная участница "Детской Новой волны" в Крыму. Сюда она приезжает не как конкурсант, а в качестве специального гостя. Талантливую девочку в "Артеке" всегда встречают как большую звезду. А после того, как Микелла стала одной из победительниц вокального шоу Первого канала "Голос", появилось и масса желающих взять у нее автограф или сфотографироваться. Скромная и милая девочка никому не отказывает в любезности.
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