Вышедшая из тени певица Алсу покорила своим видом

В Сочи состоялся третий день Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2017". На сцене блеснуло множество артистов: поп-король Филипп Киркоров, финалист "Евровидения" Сергей Лазарев и многие другие. Однако особое внимание привлекла к себе певица Алсу, которая давно не выходила в свет. Артистка вышла на сцену в коротком золотом платье, продемонстрировав великолепную фигуру и яркую внешность.
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