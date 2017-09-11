Вышедшая из тени певица Алсу покорила своим видом

В Сочи состоялся третий день Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2017". На сцене блеснуло множество артистов: поп-король Филипп Киркоров, финалист "Евровидения" Сергей Лазарев и многие другие. Однако особое внимание привлекла к себе певица Алсу, которая давно не выходила в свет. Артистка вышла на сцену в коротком золотом платье, продемонстрировав великолепную фигуру и яркую внешность.