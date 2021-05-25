"Гори в аду!": отрезавшего грудь популярного актера-трансгендера безжалостно затравили

В конце прошлого года актер Эллиот Пейдж совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина. Сегодня он впервые показал свое тело после операции.

Артист опубликовал снимок возле бассейна. Он подписал, что демонстрирует поклонникам самые первые плавки "транс-детки". На кадре он стоит без футболки с цепью на груди, оголив подтянутый торс с рельефным прессом.

Отметим, о том, что Эллиот Пейдж решился на удаление молочных желез стало известно весной. Тогда он рассказал, что операция стала для него новым большим шагом на пути к себе. Она перевернула его мир и, наконец, дала возможность ощутить себя в теле, которое отражает его внутренний мир.

Ранее актера знали как Эллен Пейдж. Он снялся в большом количестве популярных кинокартин, начиная от фильмов "Начало", "Люди Икс" и "Джуно", заканчивая известным сериалом "Академия Амбрелла". Однако далеко не все поддерживали звезду после каминг-аута.

Под последним постом знаменитости можно заметить большое количество благодарностей и восхищений. При это травля артиста, видимо, только началась. "Гори в аду", "Тебе никогда не стать настоящим мужчиной", "Ты что грудь отрезал?", "Что за ужас", "И это мужчина?", "Зачем так издеваться над людьми", "Была такая девочка", "Страшно", "Мне стыдно ходить рядом с тобой", "Ты разочаровал меня", "Зачем это демонстрировать", "Дно какое", – негодуют хейтеры.

