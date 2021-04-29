Удаливший молочные железы известный актер-трансгендер теперь плачет перед зеркалом

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж осваивается в новом статусе. Иногда эмоции зашкаливают.

34-летний актер Эллиот Пейдж, которого ранее знали как Эллен Пейдж, признался, что с ранних лет испытывал проблемы с гендерной идентичностью. Уже в детстве он чувствовал себя мальчиком.

Взрослые говорили тогда еще Эллен, что в будущем она не превратится в мужчину, а станет женщиной. Это не укладывалось у Пейдж в голове. Он не понимал, как это возможно.

Став старше Эллиот Пейдж убивал время создавая фальшивые любовные послания. Актер всегда писал их от лица мужчины по имени Джейсон.

Сегодня, официально объявив себя мужчиной, Пейдж ощущает внутреннюю гармонию. Актер чувствует себя тем, кем считал с рождения. "И в этом есть какая-то печаль", – признался Эллиот.

Месяц назад Эллиоту Пейджу удалили молочные железы. После операции актеру стало комфортнее в собственном теле. В интервью теледиве Опре Уинфри актер рассказал о переполняющих его эмоциях.

Каждый раз, выходя из душа, Пейдж повязывает полотенце вокруг бедер и подходит к зеркалу. Рассматривая голый торс, актер думает о том, как счастлив теперь. Обычно в такие моменты Эллиот начинает плакать от радости. Интервью Эллиота Пейджа Опре Уинфри увидит свет 30 апреля.

Как писали "Дни.ру", в конце 2020 года звезда сериала "Академия Амбрелла" и фильмов "Люди Икс", "Начало" Эллен Пейдж совершила каминг-аут. Актриса назвала себя мужчиной, сменила имя и попросила использовать применительно к ней местоимения "он" и "они".

Спустя пару месяцев стало известно о расставании новоиспеченного Эллиота Пейджа с женой, танцовщицей Эммой Портнер. Этот брак знаменитости продлился три года.