"Совсем с ума сошел": Шепелев рассказал о поцелуе с темнокожей супермоделью

Недавно Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Однако на этом яркая личная жизнь звезды не закончилась.

Сегодня ведущий опубликовал фото за рулем своего элитного авто. Солнечное селфи Дмитрия вызвало множество эмоций у представительниц прекрасного пола, но еще более их заинтересовали другие детали. Под публикацией он предложил всем 11 фактов о себе, из которых лишь пять правдивы. Одним из самых ярких пунктов стал поцелуй с красавицей Наоми Кэмпбелл.

В комментариях разразился яростный спор относительного того, что же мог делать ведущий. Некоторые пользователи предположили, что жизнь вполне могла свести Шепелева с супермоделью, тем более, что он всегда был неравнодушен к шикарным харизматичным женщинам.

Другие же просто возмутились и заявили, что звезда никогда бы не стала иметь ничего общего с Дмитрием Шепелевым. "С Наоми? Что-то трудно верится", "Вряд ли бы Кэмпбелл целовалась с Вами", "Про Наоми фигня", "Ой, зачем Вы Наоми, она же богиня", "Ого, было бы здорово с Наоми. Но как-то вряд ли", – писали они.

Однако, несмотря на многочисленные версии, правильного ответа публика пока не получила. Многие активно отмечали, что с нетерпением ждут результатов игры.

