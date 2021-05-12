"Совсем с ума сошел": Шепелев рассказал о поцелуе с темнокожей супермоделью

Сегодня ведущий опубликовал фото за рулем своего элитного авто. Солнечное селфи Дмитрия вызвало множество эмоций у представительниц прекрасного пола, но еще более их заинтересовали другие детали. Под публикацией он предложил всем 11 фактов о себе, из которых лишь пять правдивы. Одним из самых ярких пунктов стал поцелуй с красавицей Наоми Кэмпбелл.
В комментариях разразился яростный спор относительного того, что же мог делать ведущий. Некоторые пользователи предположили, что жизнь вполне могла свести Шепелева с супермоделью, тем более, что он всегда был неравнодушен к шикарным харизматичным женщинам.
Другие же просто возмутились и заявили, что звезда никогда бы не стала иметь ничего общего с Дмитрием Шепелевым. "С Наоми? Что-то трудно верится", "Вряд ли бы Кэмпбелл целовалась с Вами", "Про Наоми фигня", "Ой, зачем Вы Наоми, она же богиня", "Ого, было бы здорово с Наоми. Но как-то вряд ли", – писали они.
Однако, несмотря на многочисленные версии, правильного ответа публика пока не получила. Многие активно отмечали, что с нетерпением ждут результатов игры.
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