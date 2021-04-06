Не продержится до осени: создатель "Дома-2" готов установить фонтан из шампанского в случае успеха шоу

Автор и создатель реалити Валерий Комиссаров уверен, что "Дом-2" даже в новом формате неизбежно провалится.

Как только стало известно о закрытии "Дома-2" продюсер предложил руководству ТНТ выкупить права на шоу, однако ответа не получил. Позже в СМИ появилась информация о том, что обновленное реалити будет транслироваться на телеканале "Ю", но продюсер уверен, что без его личного участия и этот проект долго не протянет.

"Здесь все предельно просто: "Дом-2" – мой авторский проект, и без меня у них ничего не получится," – заявил Комиссаров.



По словам продюсера, "Дом-2" стал терять рейтинги сразу после того, как он лично перестал заниматься съемками. Все мини-проекты, получившие истинную популярность в рамках большого шоу, и даже все участники телестройки, ставшие настоящими звездами, были открыты лично Комиссаровым.

Гендиректор телеканала "Ю" Наталья Радько прогнозирует хорошие рейтинги обновленного шоу, но создатель "Дома-2" не верит в успех этого проекта. Мужчина считает, что без него реалити проживет максимум три месяца. Если шоу продержится в эфире хотя бы до 1 сентября, продюсер готов установить перед зданием телеканала огромный фонтан из шампанского на три тысячи литров. В таком случае все желающие смогут пригубить игристого напитка за успех проекта. Однако сам Валерий Комиссаров очень сомневается в подобном исходе, ведь окончательное закрытие "Дома-2" произойдет гораздо раньше.