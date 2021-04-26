Неловкая ситуация: Ходченкова попала впросак рядом с беременной возлюбленной экс-избранника

Светлана Ходченкова и Алеся Кафельникова с бизнесменом Григорием Петришиным пересеклись на светской вечеринке. Артистке было явно неприятна эта встреча.

Недавно стало известно, что наследница прославленного теннисиста ждет первенца от экс-жениха актрисы. Юная модель выбрала для мероприятия наряд свободного кроя. Светлана Ходченкова же, явившаяся в одиночестве, была одета в длинное обтягивающее вечернее платье.

И Алеся Кафельникова, и артистка поделились снимками с вечеринки в своих инстаграм-аккаунтах. Черно-белые фото Светланы Ходченковой вышли мрачноватыми. В кадре она позирует с суровым лицом.

Фолловеры связали это с неловкой встречей с бывшим возлюбленным и его беременной невестой. Можно представить, насколько неприятно было звезде экрана видеть Григория Петришина рядом с молодой избранницей.

Отметим, что модель души не чает в своем женихе. Мужчина не скупится на дорогие подарки для девушки. Ранее 22-летняя Кафельникова опубликовала в соцсети фото, на котором виден ее явно выросший живот. Тем самым она спровоцировала слухи о беременности.

Сердце Светланы Ходченковой же, по имеющейся информации, свободно. Ранее ее подозревали в романах с Александром Молочниковым и Семеном Слепаковым. Но домыслы так и остались домыслами.

Напомним, отношения актрисы и предпринимателя зародились десять лет назад. Пара то расставалась, то мирилась. В 2015 году Григорий Петришин сделал Светлане Ходченковой заветное предложение. Однако вскоре выяснилось, что помолвку звезда отменила. Через пару лет возлюбленные вновь сходились, но в итоге все же окончательно разошлись.