"Рано повзрослевший ребенок": дочь Алсу поразила фанатов матери

Младшая наследница знаменитой певицы несколько дней назад стала членом жюри на V Международном вокальном конкурсе "Я пою". В своем инстаграм-аккаунте Микелла Абрамова показала фото с конкурса, а также видео своего собственного выступления на мероприятии. Подписчики посчитали, что дочь Алсу выглядит слишком взрослой для своего возраста и даже дали ей на вид не меньше 30 лет.
Несмотря на то, что Микелла слишком рано повзрослела, поет она действительно хорошо – это признали даже поклонники ее талантливой матери:
“Так красиво пела, прямо не могу” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), “Шикарный голос”, “Раньше Алсу была моим кумиром, теперь Микелла”, “Завораживает, хочется слушать и слушать”.
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